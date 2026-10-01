حواشی میلی‌گلد و گلایه گسترده کاربران از تأخیر‌های غیرمتعارف در تسویه‌حساب، زنگ خطری برای بازار خرید آنلاین طلا به صدا درآورد تا مردم پیش از ورود به این فضا نسبت به ریسک‌های احتمالی هوشیار باشند و در مقابل، نهاد ناظر نیز بیش از پیش به شفافیت و نظارت بر ذخایر طلای آنلاین ورود کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ این روزها «میلی‌گلد» به عنوان یکی از بسترهای خرید و فروش آنلاین طلا، به جای مسیر رشد، به صدر حواشی و نگرانی‌های مشتریان تبدیل شده است.

موضوع از جایی آغاز شد که در هفته‌های اخیر، برخی مشتریان این پلتفرم بیش از زمان معمول، چشم‌انتظار تسویه حساب و واریز وجه ریالی به حسابشان یا دریافت فیزیکی طلا ماندند. در این میان، تعلل تیم مدیریتی میلی در پاسخگویی به نگرانی مردم و نبود یک روابط عمومی فعال و چابک، باعث شد این تأخیرهای فنی، رفته‌رفته به یک «بحران اعتماد» تبدیل شود؛ تا جایی که صدای اعتراض مشتریان به ساختمان این شرکت نیز رسید.

چرا مردم به سمت طلای آنلاین رفتند؟

گرایش به بسترهای آنلاین طلا، در واقع واکنشی طبیعی به تورم و کاهش ارزش ریال بود. این سکوها فرصتی ساختند تا هر فردی با کمترین میزان پس‌انداز و در هر ساعت از شبانه‌روز، بتواند برای حفظ ارزش دارایی خود طلا بخرد.

با این حال، فعالان سنتی بازار طلا از همان آغاز نسبت به این سازوکار خوش‌بین نبودند. پرسش اساسی و منطقی این بود: آیا به همان میزانی که ریال از مردم دریافت می‌شود، طلای فیزیکی در یک خزانه امن همچون خزانه بانک ذخیره شده است؟ نبود این شفافیت، از ابتدا بستر نگرانی پیرامون پدیده خطرناک «خالی‌فروشی» را تقویت می‌کرد.

حقیقت این است که در پشت پرده خرید و فروش هر فلز گران‌بهایی در فضای آنلاین، شفافیت باید حرف اول را بزند. مشتری باید بداند به هر میزانی که ریال پرداخت می‌کند، به همان نسبت طلای فیزیکی در یک خزانه مشخص و تحت چارچوب‌های ناظر وجود دارد تا شائبه «خالی‌فروشی» شکل نگیرد.

روایت میلی و چالش‌های پشت پرده

مدیرعامل «میلی» در نامه ای ضمن اشاره به وجود ۹۶۵ کیلوگرم طلا در خزانه‌های امن بانکی، اعلام کرده است که طی ۳۰ روز اخیر، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تسویه ریالی انجام داده و بیش از ۳۶ کیلوگرم طلا به صورت فیزیکی به کاربران تحویل داده است. روایت شرکت این است: طلا موجود است، اما محدودیت دسترسی به ذخایر و اختلال در درگاه‌های پرداخت، روند تسویه را کند کرده است.

با این حال، منتقدان و فعالان بازار معتقدند اقدام چند هفته قبل این پلتفرم در فروش طلا با قیمت بسیار پایین‌تر از بازار برای جذب مشتری، باعث هجوم تقاضا شد و مدتی بعد سیستم زیرساختی آن‌ها در مدیریت این حجم از تقاضا و تسویه حساب‌ها دچار ضعف شد و حتی در همان روزهای نخست، خبری اقدام فوری تیم فنی برای تسریع در روند تسویه ها نبود.

این در حالی است که سامانه نظارت برخط بازار آنلاین طلا به طور کامل و جامع راه‌اندازی نشده و همین خلأ، بستر اصلی ابهامات پیرامون «خالی‌فروشی» را فراهم کرد.

هشدار و توصیه‌های مهم پلیس امنیت اقتصادی

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این باره گفته است: مدیران میلی گلد مراقبت های لازم را انجام ندادند. وی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر از افراد جامعه با این سکوهای خرید و فروش طلا ارتباط دارند، گفت: اگرچه دستورالعمل‌های نظارتی پس از یک سال تلاش تدوین شده، اما اقدامات عملیاتی برای «کنترل برخط» (آنلاین) فعالیت این پلتفرم‌ها هنوز محقق نشده است و در حال حاضر، پلیس به صورت فیزیکی و دستی بر فعالیت این سکوها نظارت می‌کند. از دیدگاه پلیس، صرفِ وجود یک اپلیکیشن کافی نیست؛ مردم باید حتماً طلای خود را از سکوهایی خریداری کنند که دارای «مجوز رسمی» از درگاه ملی مجوزها هستند.

هوشیاری در برابر قیمت‌های پایین تر هم موضوع دیگری است که باید از سوی خریدار به آن توجه جدی شود. به بیان دیگر فریب قیمت‌های پایین‌تر از نرخ بازار را نخورید. قیمت‌های غیرواقعی، گاهی سرآغاز وعده‌هایی هستند که پلتفرم توانِ عملیاتی کردنِ آن را در شرایط بحرانی ندارد. بنابراین مردم در هیچ بازاری، به‌ویژه بازار آنلاین طلا، نباید دچار خرید هیجانی شوند. ریسک‌ها در بازارهای آنلاین متفاوت است و اولویت باید حفظ امنیتِ دارایی باشد.

سخن پایانی

اتفاقات اخیر «میلی‌گلد» زنگ خطری است که نشان می‌دهد تا زمانی که «سامانه ناظر برخط» توسط بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی به‌طور کامل و دقیق اجرایی نشود، شائبه «خالی‌فروشی» از بین نخواهد رفت. از سوی دیگر مردم هم باید بیش از هر زمان دیگری در انتخاب پلتفرم‌های معاملاتی هوشیار باشند و صرفاً بر اساس قیمت‌های اغواکننده تصمیم نگیرند. مسئولان اقتصادی کشور نیز باید با جدیت ویژه، زیرساخت‌های نظارتی را به گونه‌ای توسعه دهند که اعتماد مردم به این بسترهای مالی دچار خدشه نشود.