واکنش وزیر آموزشوپروزش به استعفای معلمان
به گزارش تابناک؛ وزیر آموزشوپرورش شایعه استعفای معلمان را نمونهای از فضاسازی رسانهای دانست و بر هوشیاری در برابر این اخبار تأکید کرد.
علیرضا کاظمی بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان اصفهان ضمن تبریک سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: امسال آموزش و پرورش حدود ۳۰ هزار نفر از مسیر ماده ۲۸ استخدام نکرد. پنج هزار سهمیه از سربازمعلمان که نقاط کور را پوشش میدادند در اختیار گذاشته نشد و با این وجود مهر آرام و کمدغدغه شروع شد. این میسر نبود مگر با زحمات همکاران در سراسر کشور که از همه شما قدردانی میکنم.
وی از پیام رهبر انقلاب در آغاز سال تحصیلی قدردانی کرد و گفت: پیام بینظیر و مملو از مهر، حمایت و راهبری بود. سابقه ندارد جز یک پیام تصویری رهبر شهید در دوران کرونا و این دومین بار است که رهبر انقلاب در آغاز سال تحصیلی پیام صادر میکنند و وقتی میگویند فرهنگ و تعلیم و تربیت امری فراراهبردی است، باید قدر دانست.
وزیر آموزش و پرورش از رئیسجمهور پزشکیان، هیئت دولت، نمایندگان مجلس و استانداران تشکر کرد و افزود: در طول چهلوشش سال سابقه ندارد تمام اعضای هیئت دولت و استانداران در بازگشایی مدارس حضور داشته باشند.
کاظمی فقدان چهره فرهیخته تعلیم و تربیت استان اصفهان، مرحوم قائدیها را تسلیت گفت و افزود: ایشان آدم دغدغهمندی که عمری استان را مدیریت کرده بود. در سفر قبلی بهعمد به دیدارشان رفتیم. جایشان خالی است و جایشان در بهشت است؛ ما معلمیم؛ معلمی یعنی احترام، قدردانی، قدرشناسی و ادب. تفاوتی نمیکند کجا و کی مدیر بوده؛ باید همین را یاد بگیریم.
حفظ نظام ماموریت اول ما و اوجب واجبات است
وی در ادامه با بیان اینکه امروز مهمترین وظیفه ما دفاع از کیان نظام است، گفت: این مأموریت اول من و شماست. حفظ نظام از اوجب واجبات است. ما امروز معلمیم، اما بالاتر از معلمی باید حواسمان به حفاظت از آب، خاک و ارزشهای نظام باشد.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: لحظهای غفلت نکنیم. ما میراثدار خون هزاران شهیدیم و امروز در جنگ شناختی پیچیده و ترکیبی، میدان اصلی آموزش و پرورش است. هر روز صبح که به اداره میآیید در ذهنتان باشد برای حفاظت از نظام چه باید کرد.
کاظمی گفت: جنگ نظامی جنگ اصلی نیست؛ جنگ اقتصادی هم جنگ اصلی نیست. جنگ اصلی شناختی، ادراکی و فرهنگی است. دشمن با شایعهسازی، دروغپراکنی و فریب، فضای مسموم میان جوانان و نوجوانان و حتی معلمان ایجاد میکند.
واکنش وزیر به شایعات استعفای معلمان
وی ادامه داد: در چند روز گذشته تیمهای رسانهای قوی در کشورهای مختلف، دائم پمپاژ میکنند؛ مثلاً شایعه استعفا معلمان را در حالی که بیش از ۶۵۰ هزار کلاس درس امروز با معلمان اداره میشود. چهار نفر که معلم نیستند و نبودهاند پست میگذارند که استعفا دادند؛ گاهی ممکن است باور کنیم. خیلی حواسمان باشد.
کاظمی افزود: دشمن تمام تلاشش را میکند با فضاسازی به اهدافش برسد؛ در حوزه اقتصادی، رسانهای، صنفی و موارد دیگر. نمونه آن دوقطبی حضوری و مجازی اول مهر بود. هنوز هم دنبال میکنند. شبکه وطنفروش از صبح تا شب کارشناس آورده بودند که بچهها را به مدرسه نفرستید. مدارس که باز شد افتادند به جان معلمان؛ بعد موضوع بیحجابی و بدحجابی در فضای مدارس را مطرح کردهاند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: حواسمان جمع باشد و منتظر نمانیم؛ خودمان ببینیم چه میتوانیم بکنیم. از آقای نظریان مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان میخواهم در چارچوب سیاستها و برنامههای ابلاغی، در قرارگاه جنگ شناختی مرتب برنامه بگذاریم تا این موضوع را مدیریت کنیم.
کاظمی گفت: در جلسه قبلی درباره کیفیتبخشی صحبت کردم. امروز کیفیتبخشی در مرکز ثقل برنامهها و توجهات وزارتخانه است.
وی تصریح کرد: سه سیاست محوری ما عدالت، کیفیت و هویت است؛ تقویت هویت ملی و دینی مرتبط با جریانهای کشور. در کیفیت باید با دو رویکرد کوتاهمدت و بلندمدت برنامهریزی کنیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: در رویکرد بلندمدت، نقطه آغاز کیفیت، عامل کیفیت، برنامه کیفیت، فناوریهای مرتبط با کیفیت و منابع کیفیتبخشی مهم است.
کاظمی ادامه داد: منابع را همیشه آخر میگذارم؛ معتقدم اگر برنامه درست نداشته باشید منابع کارایی ندارد. اصل، برنامه و نگاه دقیق است؛ از کجا شروع کنیم، چطور شروع کنیم و بر کجا تمرکز کنیم. اینکه این موضوع را در دستور کار قرار دادهاید خود موفقیت بزرگی است که امروز در گردهمایی رؤسای آموزش و پرورش اصفهان، کیفیتبخشی دغدغه اصلی باشد.
در ابتدای این گردهمایی وزیر آموزش و پرورش از خانواده مرحوم قائدیها مدیرکل اسبق آموزش و پرورش استان اصفهان و از چهرههای برجسته فرهنگی استان، تقدیر کرد.
منبع: مهر