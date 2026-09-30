نتایج بازیهای آسیایی/ طلای میرزازاده، تنها مدال ایران در روز یازدهم
به گزارش تابناک؛ در یازدهمین روز از بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، امروز (چهارشنبه ۸ مهر) نمایندگان کشورمان در رشتههای مختلف به مصاف حریفان خود رفتند و حاصل تلاش آنها، کسب یک مدال طلا بود.
در روز یازدهم، امین میرزازاده ملیپوش وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی ایران با شکست همه رقبایش به مقام قهرمانی رسید و یازدهمین طلای کاروان ایران را به نام خود ثبت کرد.
کاروان کشورمان در پایان روز یازدهم موفق به کسب ۱۱ طلا، ۱۶ نقره و ۱۲ برنز و مجموع ۳۹ مدال شده است.
نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز یازدهم بازیهای آسیایی در زیر آمده است:
* گلف
سجاد کرمپور در پایان راند نخست رقابتهای انفرادی گلف مردان در پایان ۱۸ حفره، با ثبت اسکور ۹۳ (۲۳ ضربه بالاتر از پار) در جایگاه مشترک ۶۲ با نماینده مغولستان قرار گرفت. نماینده ایران فردا و در روز دوم مسابقات، رقابت خود را پیگیری خواهد کرد.
نازنین شهرکی راند نخست رقابتهای انفرادی گلف زنان را با ثبت اسکور ۸۵ به پایان رساند و در جایگاه چهلم جدول قرار گرفت. وی فردا و در روز دوم مسابقات، رقابتهای خود را پیگیری خواهد کرد.
* شیرجه
محمد مقدسی در مرحله مقدماتی ماده شیرجه از سکوی ۱۰ متر با امتیاز ۲۴۱.۷۰ در رده دهم قرار گرفت و راهی فینال شد. سام واژیر دیگر شیرجهروی ایران بود که نامش در استارت لیست قرار داشت، اما مسابقه نداد.
در مرحله فینال، مقدسی با امتیاز ۲۴۷.۹۰ رتبه دهم را در بین ۱۰ شیرجهروی فینالیست به خود اختصاص داد و در جمع مدالآوران قرار نگرفت.
* تیراندازی
تیم میکس ایران با حضور مرضیه پرورشنیا و محمد بیرانوند در مرحله مقدماتی با حریفان رقابت کرد. در پایان راند اول پرورشنیا ۲۵ و بیرانوند ۲۲ امتیاز ثبت کردند. در راند دوم نیز نمایندگان کشورمان به ترتیب ۲۰ و ۲۳ امتیاز به دست آوردند و در راند سوم پرورشنیا و بیرانوند هر کدام ۲۴ امتیاز کسب کردند. بدین ترتیب تیم میکس ایران با ۱۳۸ امتیاز پس از چین و قطر در جایگاه سوم دور مقدماتی قرار گرفت و برای نخستین بار در تاریخ این رشته به فینال بازیهای آسیایی راه یافت.
تیم ایران در فینال این رقابتها و در جدال با چین، قطر و هند با کسب ۱۲ امتیاز در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.
* پدل
تیم دو نفره مردان ایران با ترکیب حامی گلستانی و آریا روغنی، در مرحله یکهشتم نهایی مقابل تیم هنگکنگ قرار گرفت و ۲ بر صفر (۶-۱ و ۶-۰) از سد این حریف گذشت و راهی مرحله یکچهارم نهایی شد.
تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صحابه فرد و زهرا کهریزی در مرحله یکهشتم نهایی بازیهای آسیایی ناگویا برابر تیم اندونزی با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابتها کنار رفت. تیم ایران در این دیدار در دو ست متوالی با نتایج ۶ بر ۳ و ۶ بر یک مغلوب شد.
تیم دو نفره پدل بانوان ایران با ترکیب صبا نجفی و ندا محمدتقیپور، در دور دوم مقابل تیم مالزی قرار گرفت و با کسب برتری ۲ بر یک به مرحله یکچهارم نهایی صعود کرد.
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* تنیس
تیم دو نفره بانوان ایران با ترکیب مشکاتالزهرا صفی و ماندگار فرزامی، در دور دوم به مصاف تیم ژاپن رفت و با شکست ۲ بر صفر (۶-۰ و ۶-۰) مقابل این حریف حذف شد.
* سنگنوردی
رضا علیپور در مرحله مقدماتی ماده سرعت مردان، در بین ۱۹ شرکت کننده در رده دهم قرار گرفت و جواز صعود به فینال را کسب کرد.
سارینا غفاری در دور مقدماتی ماده بولدرینگ بانوان با ثبت امتیاز ۶۹.۲ در پایان تلاش خود روی چهار دیواره در جایگاه نهم قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند. در بخش بولدرینگ، هر ورزشکار باید روی چهار دیواره شانس خود را آزمایش کند تا در پایان، مجموع این چهار مرحله امتیازبندی شود و ۸ نفر برتر به فینال راه پیدا کنند.
* والیبال ساحلی
تیم والیبال ساحلی ایران با ترکیب عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، در مرحله یکچهارم نهایی به مصاف تیم قطر رفت و با قبول شکست ۲ بر صفر (۲۱ بر ۱۳ و ۲۲ بر ۲۰) از صعود به نیمه نهایی باز ماند و حذف شد. تیم قطر، سابقه قهرمانی در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ را در کارنامه دارد.
* کشتی فرنگی
امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۷ بر صفر از سد «مورات بوتویف» از قرقیزستان گذشت و راهی نیمه نهایی شد.
میرزازاده در نیمه نهایی مقابل «لینگ ژه منگ» از چین قرار گرفت و با نتیجه یک بر یک به برتری رسید و گام به دیدار نهایی گذاشت.
ملیپوش کشتی فرنگی ایران در فینال به مصاف «رافائل سیتسوالشویلی» از ازبکستان رفت و به پیروزی ۳ بر یک دست یافت و صاحب مدال طلا شد.
غلامرضا فرخی قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان، در وزن ۸۷ کیلوگرم و در مرحله یکهشتم نهایی مقابل «شمیل اوژایف» از قزاقستان به روی تشک رفت و با نتیجه ۶ بر ۶ شکست خورد. او برای ادامه حضور در جدول مسابقات، منتظر صعود این فرنگیکار قزاق به فینال بود، اما با شکست این فرنگیکار در نیمه نهایی به حریف قرقیزستانی، فرخی شانس حضور در جدول رپهشارژ را از دست داد و حذف شد.
محمدجواد رضایی در وزن ۶۷ کیلوگرم، در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف «میرژان شرماخانبت» مدال برنز جهان از قزاقستان رفت و در حالی که در وقت اول با نتیجه ۵ بر صفر پیش بود، اما در پایان با نتیجه ۱۴ بر ۵ باخت. او برای ادامه حضور در جدول مسابقات، منتظر صعود این فرنگیکار قزاق به فینال بود، اما با شکست این فرنگیکار در نیمه نهایی به حریف ژاپنی، رضایی شانس حضور در جدول رپهشارژ را از دست داد و حذف شد.
* جودو
ابوالفضل محمودی در وزن ۶۶- کیلوگرم، در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف «کیم چان نیونگ» از کره جنوبی رفت و در پایان، حریف کرهای با «هانسوکو» - سه اخطار و اخراج - نتیجه را به سود خود تمام کرد تا محمودی از دور مسابقات کنار برود.
مهسا شکیبایی در وزن ۵۲- کیلوگرم، در مرحله یکهشتم نهایی مقابل «مدینا قربانزودا» از تاجیکستان ایپون شد و از صعود به دور بعدی باز ماند.