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منشا صدای انفجار در زاهدان چه بود؟

فرماندار زاهدان از شنیده شدن صدای انفجار ناشی از یک شیء صوتی در محدوده خیابان جمهوری این شهر خبر داد و اعلام کرد که علت و منشأ حادثه همچنان در دست بررسی است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۱۳
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صدای انفجار

به گزارش تابناک؛ جمشید رخشانی نسب، فرماندار زاهدان اظهار داشت: دقایقی قبل گزارشی درباره صدای انفجار ناشی از شی صوتی در محدوده حوالی کلانتری ۱۹ واقع در خیابان جمهوری زاهدان دریافت شد که بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌ها برای مشخص شدن منشأ و علت صدای شنیده‌شده ادامه دارد و تاکنون جزئیات دقیق‌تری درباره علت وقوع این صدا اعلام نشده است.

فرماندار زاهدان تاکید کرد: پس از مشخص شدن ابعاد و علت موضوع، اطلاعات دقیق و رسمی در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان اخبار مربوط به این موضوع را از مراجع رسمی و منابع معتبر دنبال کنند.

منبع: تسنیم

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