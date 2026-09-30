سوابق اژهای در مبارزه با جریان نفاق
جریان نفاق که پیشتر چهرههای مکتب عقلانیت انقلابی را نشانه رفته بود، اکنون با هجمه به محسنیاژهای در پی تخریب دستاوردهای پنجساله دستگاه قضا و تضعیف اعتماد عمومی مردم است.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۱۰| |
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به گزارش تابناک؛ محمدحسین رنجبران فعال سیاسی، با اشاره به سوابق غلامحسین اژهای، رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جریان نفاق از ابتدای انقلاب تا کنون نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پنج ساله گذشته بدون کارهای نمایشی دستگاه قضا را رو به جلو برد و توانست اعتماد عمومی مردم را پررنگ تر کند و امروز برای برخوردی قانونی که افزایش اعتماد به نظام حاصل آن است مورد هجمه کسانی قرار می گیرد که پیش از این به شهدای مکتب عقلانیت انقلابی همچون :
"قاسم سلیمانی ، حسین امیرعبداللهیان، غلامعلی رشید،محمد باقری ، علی لاریجانی ،کمال خرازی، علی شمخانی ، محمد پاکپور و ...تاختند ، مکتب عقلانیت انقلابی به وجود محسنی اژه ای و قالیباف افتخار می کند و با تمام وجود پای آنها می ایستد .
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