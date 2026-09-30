به گزارش تابناک؛ محمدحسین رنجبران فعال سیاسی، با اشاره به سوابق غلامحسین اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جریان نفاق از ابتدای انقلاب تا کنون نوشت: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پنج ساله گذشته بدون کارهای نمایشی دستگاه قضا را رو به جلو برد و توانست اعتماد عمومی مردم را پررنگ تر کند و امروز برای برخوردی قانونی که افزایش اعتماد به نظام حاصل آن است مورد هجمه کسانی قرار می گیرد که پیش از این به شهدای مکتب عقلانیت انقلابی همچون :



"قاسم سلیمانی ، حسین امیرعبداللهیان، غلامعلی رشید،محمد باقری ، علی لاریجانی ،کمال خرازی، علی شمخانی ، محمد پاکپور و ...تاختند ، مکتب عقلانیت انقلابی به وجود محسنی اژه ای و قالیباف افتخار می کند و با تمام وجود پای آنها می ایستد .