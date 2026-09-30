امین میرزازاده با شکست حریف ازبکستانی طلایی شد‌

امین میرزازاده با پیروزی ۳ بر ۱ برابر حریف ازبکستانی در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم، نخستین مدال طلای کشتی و یازدهمین طلای کاروان ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آورد.

به گزارش تابناک؛ رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از صبح امروز در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. او در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مقابل منگ از چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

عصر امروز به وقت ژاپن میرزازاده برای کسب مدال طلا روبروی رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان قرار گرفت. فرنگی کار سنگین وزن ایران در این کشتی با ارائه نمایشی برتر ۳-۱ پیروز شد و مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد.

این یازدهمین مدال طلای کاروان ایران و اولین مدال تیم ملی کشتی ایران در ناگویا بود که توسط امین میرزازاده به دست آمد.

میرزازاده در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در هانگژو نیز صاحب مدال طلا شده بود و امروز موفق شد دومین طلای خود را در بازی‌های آسیایی صید کند.

همچنین صبح امروز در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی و در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی با شکست مقابل رقبای قزاقستانی از دور مسابقات کنار رفتند.

فردا مسابقات کشتی فرنگی در سه وزن دوم پیگیری خواهد شد.