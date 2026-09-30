En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر
بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی - ناگویا؛

امین میرزازاده با شکست حریف ازبکستانی طلایی شد‌

امین میرزازاده با پیروزی ۳ بر ۱ برابر حریف ازبکستانی در فینال وزن ۱۳۰ کیلوگرم، نخستین مدال طلای کشتی و یازدهمین طلای کاروان ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۹۶۷۰۲
| |
872 بازدید
میرزازاده

 

به گزارش تابناک؛ رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی از صبح امروز در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر ناگویا کشور ژاپن برگزار شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، امین میرزازاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم، با نتیجه ۷ بر صفر مورات بوتویف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه پیدا کرد. او در این مرحله با نتیجه ۱ بر ۱ مقابل منگ از چین به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

عصر امروز به وقت ژاپن میرزازاده برای کسب مدال طلا روبروی رافائل سیتسواشویلی از ازبکستان قرار گرفت. فرنگی کار سنگین وزن ایران در این کشتی با ارائه نمایشی برتر ۳-۱ پیروز شد و مدال طلای بازی‌های آسیایی را از آن خود کرد.

این یازدهمین مدال طلای کاروان ایران و اولین مدال تیم ملی کشتی ایران در ناگویا بود که توسط امین میرزازاده به دست آمد.

میرزازاده در دوره قبلی بازی‌های آسیایی در هانگژو نیز صاحب مدال طلا شده بود و امروز موفق شد دومین طلای خود را در بازی‌های آسیایی صید کند.

همچنین صبح امروز در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمدجواد رضایی و در وزن ۸۷ کیلوگرم، غلامرضا فرخی با شکست مقابل رقبای قزاقستانی از دور مسابقات کنار رفتند.

فردا مسابقات کشتی فرنگی در سه وزن دوم پیگیری خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امین میرزازاده کشتی مدال طلا بازی های آسیایی بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶
تصویر خاص علی آقامحمدی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتایج بازی‌های آسیایی/ طلای میرزازاده، تنها مدال ایران در روز یازدهم
جدول مدال بازی‌های آسیا /صعود ۲ پله‌ای ایران
علی داوودی قهرمان فوق‌سنگین آسیا شد
۲ طلا، یک نقره و ۳ برنز برای ایران در روز دهم
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
قیمت طلا و سکه امروز / انواع سکه نسبت به دیروز چقدر افزایش داشت؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۴ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rLS
tabnak.ir/005rLS