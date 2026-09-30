زندگی یک میلیون حیوان خانگی در پایتخت
به گزارش تابناک، رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با اشاره به برآورد جمعیت حیوانات خانگی در پایتخت گفت: بر اساس تحلیل اقتصادی و بررسی مراجعات به درمانگاهها، جمعیت حیوانات خانگی تهران ممکن است حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون مورد باشد، هرچند این رقم آمار رسمی محسوب نمیشود.
پیام محبی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه بیماریهای مشترک انسان و حیوان اظهار کرد: آماری که گاهی درباره وجود یک حیوان خانگی به ازای هر ۱۰ ایرانی مطرح میشود، مبنای آماری مشخصی ندارد و برآورد موجود نیز بر مبنای سرشماری مستقیم صورت نگرفته است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت بیمارستان دامپزشکی تهران گفت: در کنار بیمارستان، آموزشگاه فنیوحرفهای و دانشگاه علمیکاربردی نیز فعالیت میکنند و رشته پرستاری دامپزشکی با پیگیری این مجموعه در وزارت علوم ایجاد شد.
افزایش جمعیت حیوانات و ظهور بیماریهای جدید
وی درباره ارتباط افزایش جمعیت حیوانات با بیماریها گفت: هرچه جمعیت حیوانات و ارتباط میان آنها بیشتر شود، احتمال مشاهده بیماریهای جدید یا بازپدید نیز افزایش مییابد. بیماری FIP در گربهها از نمونههای قابل اشاره است که در گذشته در تهران کمتر مشاهده میشد، اما با افزایش جمعیت گربههای خانگی و شهری، موارد بیشتری از آن دیده میشود.
محبی همچنین نسبت به افزایش موارد لیشمانیوز یا سالک در حیوانات هشدار داد و اظهار کرد: این بیماری انگلی که برخی حیوانات خونگرم از جمله سگها میتوانند در چرخه انتقال آن نقش داشته باشند، در سالهای گذشته در برخی مناطق کشور کنترل شده بود، اما اکنون موارد بیشتری از آن مشاهده میشود. اگر سگی با زخمی مواجه شود که برای دو تا سه ماه بهبود پیدا نکند، لیشمانیوز یکی از بیماریهایی است که باید بررسی شود.
وی با تأکید بر اینکه بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان نمیتوانند جدا از یکدیگر مدیریت شوند، خواستار تبادل اطلاعات بیشتر میان وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی شد و گفت: لیشمانیوز در نظام سلامت انسانی جزو بیماریهای قابل گزارش است، اما در بخش دامپزشکی چنین وضعیتی وجود ندارد و این موضوع میتواند خلأ اطلاعاتی ایجاد کند.
هشدار درباره فعالیت پتشاپها
رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تعداد پتشاپها اظهار کرد: افزایش این مراکز نشاندهنده شکلگیری یک نیاز اجتماعی است، اما در سالهای گذشته نظارت و سیاستگذاری واحدی برای این حوزه شکل نگرفته است. در برخی مناطق، اتحادیههای مختلف برای فعالیت پتشاپها مجوز صادر میکنند و این موضوع موجب نبود سیاست واحد شده است.
وی افزود: زمانی که یک مرکز علاوه بر فروش غذا و مکمل، اقدام به فروش دارو و واکسن یا انجام مداخلات درمانی میکند، موضوع از یک فعالیت تجاری صرف خارج میشود و به حوزه سلامت حیوان و در مواردی سلامت انسان ارتباط پیدا میکند. هر فعالیتی که بتواند بر سلامت حیوان و در ادامه بر سلامت انسان اثر بگذارد، نیازمند نظارت حاکمیتی است.
محبی با اشاره به وضعیت صدور مجوز مراکز دامپزشکی گفت: برآورد من این است که در تهران حدود پنج تا شش بیمارستان وجود دارد که کسبوکار اصلی آنها ارائه خدمات درمانی دامپزشکی است و فعالیتهای جانبی مانند پتشاپ محور اصلی فعالیت آنها نیست. باید میان مراکز درمانی واقعی و مراکزی که فعالیت تجاری و درمانی را همزمان دنبال میکنند، تفکیک مشخصی وجود داشته باشد.
رابطه سگها و زندگی انسانها؛ از کشف مواد مخدر تا تشخیص سرطان
رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران با اشاره به همزیستی طولانی انسان و حیوان گفت: نگهداری حیوان خانگی را نباید صرفاً به یک گرایش فرهنگی، سیاسی یا مذهبی نسبت داد؛ همزیستی انسان و حیوان سابقهای طولانی دارد و با حرکت جوامع از زندگی سنتی به شهرنشینی و افزایش زندگی آپارتمانی، بخشی از ارتباط انسان با طبیعت از طریق نگهداری حیوانات خانگی شکل میگیرد.
وی در همین زمینه افزود: مطالعات درباره استفاده از شامه سگها و تواناییهای خاص دیگر حیوانات برای استفاده در تشخیص بیماری سرطان موضوعات دیگر استارت خورده است؛ همین حالا هم سگها در موارد مختلف مخصوصاً در کشف مواد مخدر و حتی مسائل امنیتی انسانها استفادههای زیادی میکنند.
محبی با انتقاد از کمبود برنامههای آموزشی در زمینه حیوانات شهری اظهار کرد: درباره نحوه برخورد شهروندان با حیوانات شهری، نحوه غذارسانی، جمعآوری فضولات و سایر موضوعات مرتبط، آموزش عمومی کافی وجود ندارد. مدیریت حیوانات شهری بر عهده شهرداریهاست و باید در این زمینه علاوه بر اقدامات اجرایی، فرهنگسازی و آموزش عمومی نیز مورد توجه قرار گیرد.
هشدار درباره نگهداری حیوانات غیرمتعارف
وی درباره نگهداری حیوانات غیرمتعارف در منازل نیز گفت: حیوانات خانگی متعارف در هر منطقه با توجه به شرایط همان جامعه شناخته شدهاند و دانش پزشکی و دامپزشکی درباره بیماریها، واکسنها و نحوه نگهداری آنها وجود دارد، اما نگهداری حیوانات غیرمتعارف میتواند پیامدهایی داشته باشد که هنوز شناخت کاملی از آنها وجود ندارد؛ از جمله انتقال بیماری، آسیبهای رفتاری و روانی، مشکلات اجتماعی و تأثیر بر گونههای بومی.
محبی با بیان مثال سنجاب افزود: سنجابها در چرخه طبیعی جنگلهای زاگرس و بقای برخی گونههای گیاهی نقش دارند و صید و جابهجایی این حیوانات میتواند تعادل اکوسیستم را تحت تأثیر قرار دهد.