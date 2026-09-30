En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

تیم ملی در ترکیه به میدان می‌رود

فدراسیون فوتبال ایران برای میزبانی دیدار سوم دوستانه تیم ملی، با فدراسیون ترکیه مکاتبه کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۹۳
| |
682 بازدید
|
۴
فدراسیون فوتبال

به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ایران، سه‌شنبه ۱۴ مهر در ترکیه به میدان خواهد رفت.

 فدراسیون فوتبال ایران از مدتی پیش در تلاش بود بازی سوم تیم ملی در فیفادی مهر ماه را نهایی کند. سرانجام این اتفاق امروز رخ داد و فدراسیون برای سه شنبه ۱۴ مهر یک دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فراهم کرده است.

قرار است نام این تیم بعد از امضای قرارداد بین دو فدراسیون، اعلام شود، اما محل برگزاری آن کشور ترکیه خواهد بود. بر این اساس اعضای تیم ملی امروز از روسیه به تهران بازمی گردد و اوایل هفته آینده به ترکیه سفر خواهد کرد.

فدراسیون کشورمان با فدراسیون ترکیه در این زمینه نامه نگاری کرده تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه و تمام موارد مربوط به برگزاری این دیدار نهایی و قطعی شود.

تیم ملی در دو بازی گذشته خود در فیفادی مهر ماه برابر ازبکستان ۳ بر یک شکست خورد و مقابل روسیه هم ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی ترکیه فیفادی
بازخوانی تاریخ؛ سیزده سال سخت برای روحانیت، ماجرای مجوز عمامه در دوره پهلوی اول
مولانا بعد از هشت قرن هنوز حرف دارد/ آدم‌های مثنوی هنوز کنار ما هستند
3 سناریو برای قیمت دلار تا پایان اسفند 1405
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهدی تاج و امیر قلعه‌نویی هم استعفا بدهند؛ خبری از شجاعت در فدراسیون فوتبال نیست
بوئینگ ایرانی در ترکیه توقیف شد+جزییات
زوج قلعه‌نویی-قطبی در تیم ملی؛ تاج وعده دو روزه داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
این دفعه فکر 1-0 بخوریم
جاش لیگ رو برگزار کنید از این مربی چیزی در نمیاد
همون موقع هم با علی قهرمانی داشت الان که این چیزهای منسوخه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
با این تیم ضعیف آبرومون رو بیش از این نبرید، لطفا"!
ناشناس
|
Germany
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
همان باخت های مفتضحانه در مقابل ترکمنستان و روسیه کافیست. لطفا افتضاح دیگری در ترکیه درست نکنید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
ازبکستان
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
افشاگری مجری زن از دلیل جدایی‌اش از صداوسیما
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان
لحظات بمباران کیش وسط اجرای برنامه علی اوجی
این تصاویر پرواز ابابیل بر فراز کعبه است؟
عصبانیت داماد حسن روحانی از تجمع کنندگان را ببینید
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!
لحظه تصادف وحشتناک شاخ به شاخ
کالابرگ الکترونیکی کی واریز می‌شود؟ / جدول زمان‌بندی ماهانه برای همه دهک‌ها
دشمنان دیگر توان بازگرداندن ایران به گذشته را ندارند / روزهای آینده به‌مراتب شکوهمندتر از امروز خواهد بود
ویدیوهای تازه از تظاهرات سوپرانقلابی‌ها مقابل خانه حسن روحانی
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت
قیمت طلا و سکه امروز سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵/ سکه امامی در آستانه‌ی انفجار !
افشاگری خانم بازیگر از سانسور رابطه‌اش با پارسا پیروزفر
عراقچی: دلیلی ندارد به دیپلماسی برگردیم / برای جنگ آخرالزمانی هم آماده‌ایم + زیرنویس
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۳۹ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۸ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۳ نظر)
پس از معتمدآریا نوبت بازگشت فریبرز عرب نیا است؛ گلشیفته هم می‌آید؟  (۶۲ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۹ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005rLJ
tabnak.ir/005rLJ