به گزارش تابناک؛ تیم ملی فوتبال ایران، سه‌شنبه ۱۴ مهر در ترکیه به میدان خواهد رفت.

فدراسیون فوتبال ایران از مدتی پیش در تلاش بود بازی سوم تیم ملی در فیفادی مهر ماه را نهایی کند. سرانجام این اتفاق امروز رخ داد و فدراسیون برای سه شنبه ۱۴ مهر یک دیدار تدارکاتی برای تیم ملی فراهم کرده است.

قرار است نام این تیم بعد از امضای قرارداد بین دو فدراسیون، اعلام شود، اما محل برگزاری آن کشور ترکیه خواهد بود. بر این اساس اعضای تیم ملی امروز از روسیه به تهران بازمی گردد و اوایل هفته آینده به ترکیه سفر خواهد کرد.

فدراسیون کشورمان با فدراسیون ترکیه در این زمینه نامه نگاری کرده تا ورزشگاه محل برگزاری مسابقه و تمام موارد مربوط به برگزاری این دیدار نهایی و قطعی شود.

تیم ملی در دو بازی گذشته خود در فیفادی مهر ماه برابر ازبکستان ۳ بر یک شکست خورد و مقابل روسیه هم ۲ بر صفر نتیجه را واگذار کرد.