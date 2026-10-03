نتایج اولیه کنکور ۱۴۰۵ اعلام شد؛ آغاز فصل انتخاب رشته

بالاخره کنکور ۱۴۰۵ به مرحله اعلام رتبه ها و انتخاب رشته‌ها رسید.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، نتایج اولیه آزمون سراسری ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

نتایج مرحله اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اعلام شد و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه سازمان سنجش آموزش کشور، کارنامه خود را مشاهده کنند.

پس از برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۵، کارنامه داوطلبان در دسترس قرار گرفت و متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه رسمی سازمان سنجش، از وضعیت علمی خود و اطلاعات مربوط به عملکردشان در این مرحله مطلع شوند.

در کارنامه منتشرشده، اطلاعات مربوط به نمرات و وضعیت علمی داوطلب درج شده و داوطلبان می‌توانند بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، وضعیت خود را برای ادامه فرآیند آزمون سراسری بررسی کنند.

سازمان سنجش آموزش کشور همچنین در اطلاعیه‌های بعدی، جزئیات مربوط به مراحل پیش‌رو، نحوه تأثیر نتایج و زمان‌بندی فرآیند انتخاب رشته را اعلام خواهد کرد.