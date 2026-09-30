آیت الله سید محمد بهشتی در سخنرانی‌های حزب جمهوری اسلامی پاسخ محکمی به سوپرانقلابی‌هایی که خودنظام پندار هستند و همواره سعی دارند خودسرانه آنچه تصور می‌کنند «باید بشود» را راساً اعمال کنند یا حاکم نظام اسلامی را برای اجرایش در تنگنا بگذارند، داد. این بخش از سخنان تاریخی شهید بهشتی را در روزهایی که عده‌ای برخورد نظام با برخی اشخاص را به واسطه تصور «خودنظام پنداری» معادل کودتا تلقی کرده‌اند را می‌بینید و می‌شنوید.