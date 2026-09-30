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کد خبر:۱۳۹۶۶۷۳
کد خبر:۱۳۹۶۶۷۳
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نظرات: ۲
وقایع اتفاقیه

پاسخ محکم شهید بهشتی به سوپرانقلابی‌‌های «خودنظام پندار»

آیت الله سید محمد بهشتی در سخنرانی‌های حزب جمهوری اسلامی پاسخ محکمی به سوپرانقلابی‌هایی که خودنظام پندار هستند و همواره سعی دارند خودسرانه آنچه تصور می‌کنند «باید بشود» را راساً اعمال کنند یا حاکم نظام اسلامی را برای اجرایش در تنگنا بگذارند، داد. این بخش از سخنان تاریخی شهید بهشتی را در روزهایی که عده‌ای برخورد نظام با برخی اشخاص را به واسطه تصور «خودنظام پنداری» معادل کودتا تلقی کرده‌اند را می‌بینید و می‌شنوید.
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وقایع اتفاقیه شهید بهشتی ویدیو سید محمد بهشتی سوپرانقلابی خودنظام پنداری خودسر حزب جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر برخورد با بی حجابی جلوتر از رهبری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
اینها انقلابی نما و تندرو و... هستند شما معتدل ها غیر از تسلیم ایران نسخه دیگری هم دارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
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