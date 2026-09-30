به ‌گزارش تابناک؛ یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت فلای‌دبی (Flydubai) که از دبی به‌مقصد تل‌آویو در پرواز بود، مسیر خود را به‌سمت عربستان سعودی تغییر داد.

این هواپیما قرار بود ساعت 9:30 صبح به‌وقت محلی وارد فلسطین اشغالی شود و رسانه‌های اسرائیلی احتمال داده‌اند که ربوده شده باشد.

کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که جنگنده‌های این رژیم به‌سمت هواپیمایی که تماس با آن قطع شده است، به پرواز درآمده‌اند، همچنین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، در جریان این حادثه قرار گرفته‌اند. این رسانه اعلام کرده است که احتمال هواپیماربایی در حال بررسی است.

بنا بر این گزارش، این پرواز ابتدا کد 7700 (وضعیت اضطراری عمومی) و سپس کد 7500 را (مداخله غیرقانونی و ربودن هواپیما) مخابره کرد. هواپیمای مذکور هنگام عبور از فراز آسمان اردن مسیر خود را تغییر داد و وارد حریم هوایی عربستان سعودی شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، بیش از 150 مسافر اسرائیلی در این پرواز هستند. پس از مخابره کد اضطراری، این کد لغو شد و هواپیما به‌سمت عربستان ادامه مسیر داد.

هواپیمای فلای‌دوبی در عربستان فرود آمد

هواپیمای شرکت فلای‌دوبی که برای دقایقی از صفحه رادار محو شده بود در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.

رسانه‌های اسرائیلی گفته‌اند که حادثه امنیتی نبوده و احتمالاً به یک مسئله خشونت‌آمیز در داخل هواپیما مرتبط بوده است.

درگیری دو خلبان عامل ارسال کد ربایش

رسانه عبری‌زبان می‌گوید: درگیری میان خلبانان در طول پرواز باعث افزایش سطح آماده‌باش در منطقه شده است.

خبرنگار المیادین گزارش داد: هواپیما در عربستان سعودی فرود آمد و صحبت از درگیری میان خلبانان در کابین خلبان است.

شبکه 12 رژیم صهیونیستی اعلام کرد درگیری میان دو خلبان هواپیمای شرکت «فلای‌دبی» در مسیر دبی به تل‌آویو، موجب فعال‌شدن کد مربوط به ربایش هواپیما و ایجاد آماده‌باش گسترده امنیتی شد.

بر اساس این ادعا؛ دو خلبان در جریان پرواز با یکدیگر درگیر شدند و یکی از آن‌ها به دیگری حمله کرد که در پی این اتفاق، کد «7500» مربوط به مداخله غیرقانونی و احتمال ربایش هواپیما فعال شد.

«عمیت سگال»، خبرنگار شبکه 12 نیز اعلام کرد درگیری دو خلبان در داخل هواپیما باعث شد نهادهای امنیتی در سراسر منطقه به حالت آماده‌باش درآیند.

ربایش هواپیما یا درگیری خلبانان!

سخنگوی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد: حادثه مربوط به این هواپیما، عملیات ربایش نبوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های صهیونیستی، هواپیما سرانجام در فرودگاه «شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز» در نزدیکی شهر تبوک در شمال عربستان سعودی فرود آمد.

رسانه‌های عبری همچنین اعلام کردند در پی این حادثه، حریم هوایی فلسطین اشغالی به‌طور موقت بسته شد و بنیامین نتانیاهو و یسرائیل کاتس همراه مقام‌های ارشد امنیتی نشستی اضطراری برگزار کردند که پس از روشن شدن ابعاد حادثه پایان یافت.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد: وضعیت تحت کنترل است و این رژیم در تلاش است تا مسافران را به اسرائیل بازگرداند.

آماده‌باش نیروی هوایی اسرائیل

روزنامه «معاریو» نیز گزارش داد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این رویداد ناشی از درگیری میان خلبانان بوده و ارتباطی با ربایش هواپیما نداشته است.

رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند: نیروی هوایی اسرائیل به‌دلیل درگیری میان خلبانان به حالت آماده‌باش کامل درآمد.

لغو سفر رئیس ستاد مشترک رژیم صهیونیستی به آمریکا

برخی منابع از لغو سفر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی به آمریکا به دلیل وضعیت امنیتی خبر دادند.

به گفته این منابع، ایال زامیر رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی، با توجه به وضعیت امنیتی، سفر خود به ایالات متحده را لغو کرد.

یکی از خلبان‌ها قصد خودکشی داشته؟

کانال 14 رژیم صهیونیستی روایت دیگری را درباره این حادثه مطرح است . این گزارش می‌افزاید: به نظر می‌رسد که یکی از خلبان‌ها قصد خودکشی داشته و با سرعت بسیار زیاد (تقریباً ماخ 1) و از ارتفاع 30 هزار فوتی، به سرعت به ارتفاع 15 هزار فوتی پایبن آمده است. خلبان دوم در این حین، مانع او شد و پس از درگیری با او، این کار را(ارسال کد ربایش) انجام داد.

منبع: تسنیم