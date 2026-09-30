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تهدید جنجالی بن‌گویر علیه پیکر یحیی سنوار

سوزاندن پیکر یحیی سنوار را ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در صورت تصدی وزارت جنگ در کابینه آتی وعده داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۶۸
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بن گویر

به گزارش تابناک؛ بن گویر تهدید کرد: پیکر یحیی سنوار و عاملان حملات ۷ اکتبر سوزانده شود.

 ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رهبر حزب «عوتسما یهودیت» ضمن تکرار درخواست خود برای تصدی وزارت جنگ در کابینه آتی، اعلام کرد که قصد ایجاد تغییر اساسی را در سیاست امنیتی دارد.

بن گویر در مصاحبه‌ای با روزنامه عبری «ریشیت بیت» مدعی شد که پس از تصدی وزارت جنگ، اطمینان حاصل خواهد کرد که «اجساد یحیی سنوار و عاملان حملات ۷ اکتبر سوزانده شوند.»

این وزیر افراطی کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه نیز ادعا کرد: «من به عنوان وزیر جنگ تغییری اساسی در مفاهیم رایج ایجاد خواهم کرد.»

درخواست بن گویر برای تصدی وزارت جنگ رژیم صهیونیستی پس از آن مطرح شد که او و «تالی گوتلیب» عضو کنست (پارلمان این رژیم) هفته گذشته درخواست‌های خود را برای تشکیل کابینه بعدی ارائه کرده و بن گویر خواستار تصدی وزارت جنگ و گوتلیب خواستار تصدی وزارت دادگستری شد.

همچنین بن گویر سرفصل‌های «طرح امنیتی» را که در صورت تاییدش در این سمت به دنبال اجرای آن است، ارائه کرد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ادامه این مصاحبه نیز درباره تشویق فلسطینی‌ها به مهاجرت داوطلبانه از غزه و کرانه باختری، خلع سلاح تشکیلات خودگردان فلسطین و دستگیری مقامات ارشدی که او مدعی است «از تروریسم حمایت می‌کنند»، صحبت کرد.

منبع: ایسنا

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ایتمار بن گویر یحیی سنوار تهدید
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