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یک زن کلیددار دولت مراکش شد

یک زن برای اولین بار نخست وزیر مراکش شد. پادشاه مراکش، «فاطمه الزهرا المنصوری» را به عنوان اولین نخست‌وزیر زن تاریخ این کشور منصوب و مأمور تشکیل دولت جدید کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۶۷
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مراکش

به گزارش تابناک؛ فاطمه زهرا منصوری، نخست‌وزیر جدید مراکش شد؛ او نخستین نخست وزیر زن در تاریخ این کشور است.

امروز سه‌شنبه"محمد ششم" پادشاه مراکش "فاطمه زهرا منصوری" را به سمت نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب و او را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. 

بنا بر این گزارش، این انتصاب پس از انتخابات پارلمانی 23 سپتامبر 2026 / 1 مهر 1405 انجام شد؛ انتخاباتی که در آن حزب حزب "اصالت و مدرنیته" (PAM) به ریاست منصوری با کسب 97 کرسی از مجموع 395 کرسی مجلس نمایندگان، بیشترین رای را به دست آورد.

پادشاهی مراکش (مغرب) با 38 میلیون نفر جمعیت در شمال غربی قاره آفریقاست.

فاطمه زهرا منصوری نخست وزیر جدید مراکش 

یک زن کلیددار دولت مراکش شد

نام حزب در زبان عربی "حزب الأصالة والمعاصرة" و در زبان انگلیسی "Authenticity and Modernity Party" است که برای فارسی اصالت و مدرنیته یا اصالت و تجدید استفاده می شود.

 پس از آن، حزب "اجتماع ملی مستقل‌ها" (RNI) با 66 کرسی و حزب "استقلال" با 65 کرسی قرار گرفتند.

حزب "اصالت و مدرنیته" توسط فؤاد علی الهمه، مشاور نزدیک محمد ششم، تأسیس شد و در فضای سیاسی مراکش به عنوان حزبی نزدیک به ساختار سلطنت و رقیبی برای جریان اسلام‌گرای حزب "عدالت و توسعه" شناخته شده است.

بر اساس قانون اساسی مراکش، پادشاه باید نخست‌وزیر را از میان اعضای حزبی انتخاب کند که بیشترین کرسی‌های مجلس نمایندگان را در انتخابات به دست آورده است. محمد ششم نیز در چارچوب همین سازوکار، منصوری را مأمور تشکیل دولت جدید کرده است.

فاطمه زهرا منصوری، 50 ساله و حقوقدان است و پیش از این سمت وزیر برنامه‌ریزی، شهرسازی، مسکن و سیاست شهری را بر عهده داشت. او همچنین شهردار  شهر مراکش بود و از چهره‌های ارشد حزب "اصالت و مدرنیته" محسوب می‌شود.

مراکش - دیدار فاطمه زهرا منصوری با پادشاه محمد ششم - پادشاه او را به عنوان نخست وزیر جدید مامور تشکیل کابینه کرد 

یک زن کلیددار دولت مراکش شد

با این حال حزب او برای تشکیل دولت به ائتلاف با دیگر احزاب نیاز دارد؛ زیرا برای اکثریت مطلق در مجلس نمایندگان به حداقل 198 کرسی نیاز است. گزارش رویترز می‌گوید منصوری در مذاکرات ائتلافی اعلام کرده است که "خط قرمزی" برای همکاری با احزاب دیگر ندارد.

یکی از مهم‌ترین وظایف دولت آینده، مدیریت برنامه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با میزبانی جام جهانی فوتبال 2030 خواهد بود که مراکش به همراه پرتغال و اسپانیا برگزار خواهد کرد. دولت جدید همچنین با مطالبات اقتصادی، از جمله کنترل تورم، افزایش دستمزدها و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان مواجه است.

فاطمه زهرا منصوری، او دومین زن در جهان عرب است که به مقام نخست‌وزیری می‌رسد؛ پیش از او "نجلا بودن" در تونس بین سال‌های 2021 تا 2023 نخست‌وزیر این کشور شد.

یک زن کلیددار دولت مراکش شد

فاطمه زهرا منصوری کیست؟

فاطمه زهراء منصوری 3 ژانویه 1976 / 13 دی 1354 در شهر مراکش متولد شد. او تحصیلات حقوق خود را در دانشگاه محمد پنجم رباط آغاز کرد و سپس در دانشگاه مون‌پلیه فرانسه در رشته حقوق قراردادهای تجاری تحصیل کرد. او همچنین در دانشگاه پیس در آمریکا گواهی حقوق آنگلوساکسون دریافت کرده است.

 منصوری پیش از ورود جدی به سیاست به عنوان وکیل در زمینه حقوق زمین و املاک فعالیت می‌کرد و از  2005 /  1384 در کانون وکلای مراکش ثبت شده بود.

او از خانواده‌ای با سابقه فعالیت سیاسی و دولتی می‌آید. پدرش عبدالرحمان المنصوری، از مسئولان سابق شهر مراکش، رئیس پیشین کانون وکلای این شهر و سفیر سابق مراکش در امارات متحده عربی بود. 

یک زن کلیددار دولت مراکش شد

المنصوری فعالیت سیاسی خود را در سال 2007 / 1386 آغاز کرد و در سال 2008 / 1387 از اعضای بنیان‌گذار حزب "اصالت و مدرنیته" بود. این حزب توسط فؤاد علی الهمه، مشاور نزدیک محمد ششم، تأسیس شد و در فضای سیاسی مراکش به عنوان حزبی نزدیک به ساختار سلطنت و رقیبی برای جریان اسلام‌گرای حزب "عدالت و توسعه" شناخته شده است.

المنصوری در سال 2009 / 1388 در انتخابات محلی به عنوان شهردار مراکش انتخاب شد و به نخستین زن در تاریخ این شهر تبدیل شد که این سمت را در اختیار می‌گیرد. او تا سال 2015 / 1394 شهردار بود و در سال 2021 / 1400 بار دیگر به این سمت بازگشت.

او در کنار فعالیت‌های شهری، سابقه حضور در پارلمان مراکش را نیز دارد. منصوری در سال‌های 2011 تا 2016 و سپس از 2016 تا 2021  نماینده پارلمان بود.

انتصاب منصوری در حالی صورت گرفته است که زنان طی سال‌های اخیر حضور بیشتری در ساختارهای سیاسی و دولتی مراکش پیدا کرده‌اند. با این حال، ریاست دولت همچنان در اختیار مردان بود تا اینکه انتصاب منصوری این روند را تغییر داد.

دولت پیشین مراکش نیز چندین وزیر زن داشت و منصوری پیش از نخست‌وزیری یکی از شناخته‌شده‌ترین زنان سیاستمدار این کشور محسوب می‌شد. 

یک زن کلیددار دولت مراکش شد

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فاطمه زهرا منصوری نخست وزیر نخست وزیر زن مراکش پادشاه مراکش انتصاب
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