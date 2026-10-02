تکرار و شباهت ویدئوهای اخیر در مورد استعفا، نشان از یک جریان هدفمند برای روایت‌سازی رسانه‌ای دارد که در آن ادعاهای شخصی، بدون راستی‌آزمایی به عنوان واقعیت‌های اجتماعی عرضه می‌شوند.

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر ویدئوهایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که در آنها افرادی با معرفی خود به‌عنوان معلم، پرستار، فروشنده و... مقابل دوربین از «استعفا» و کنار کشیدن از شغل خود سخن می‌گویند؛ روایت‌هایی که اگرچه در ظاهر شخصی و فردی به نظر می‌رسند، اما تکرار و شباهت آنها نشان از یک پروژه رسانه‌ای برای القای تصویری خاص از وضعیت جامعه است.

برای نمونه، یکی از این افراد با صفحه‌ای حدود ۵۰۰ دنبال‌کننده می‌گوید «می‌خواهم استعفا بدهم و دنبال شغل جدید بروم»، بدون اینکه توضیح دهد شغل فعلی‌اش چیست یا قرار است کجا برود؟ در این ارتباط باید گفت که این موضوع کاملا طبیعی است که هر کسی در زندگی، کار و ... دنبال موقعیت بهتر است و اگر فردی در حوزه کاری، شغلی مناسب تر با مزایای بهتر پیدا کند، در آن جایگاه مشغول به کار خواهد شد.

شخص دیگری هم در نقش فروشنده ظاهر شده و همان پلاتوی «استعفا می‌دهم» را اجرا می‌کند تا القا شود فقط معلم و پزشک نیستند و سایر اصناف هم در حال استعفا هستند؛ با احترام به شغل فروشندگی، این شغل به وفور در میان تمامی اصناف وجود دارد و فردی که قصد ترک این شغل را دارد نیاز نیست که در فضای مجازی با آب و تاب این مسئله را بیان کند.

ادعای استعفا یک ادعای قابل راستی‌آزمایی است. اگر فردی خود را معلم یا پرستار معرفی می‌کند و مدعی می‌شود از محل کارش استعفا داده، مشخص است که مدرسه، بیمارستان یا محل خدمت او می‌تواند درباره اصل استعفا اظهارنظر کند. نمی‌توان صرفاً با یک ویدئو، یک روایت را به‌عنوان واقعیت اجتماعی به افکار عمومی عرضه کرد و انتظار داشت کسی درباره صحت آن سؤال نپرسد.

این اتفاق البته یادآور نمونه‌هایی است که در مقاطع گذشته نیز در فضای مجازی رخ داده و تصاویر یا روایت‌هایی بدون راستی‌آزمایی گسترده شده و بعد مشخص شده واقعیت با آنچه در شبکه‌های اجتماعی القا شده، متفاوت بوده است.

اگر استعفایی واقعاً صورت گرفته، ارائه مستندات آن دشوار نیست و اگر رخ نداده، باید مشخص شود چه کسی و با چه هدفی چنین روایتی را تولید و منتشر کرده است؟

بنابراین ضرورت دارد که اگر پروژه‌ای با هدف ساختن روایت‌های جعلی و تحریک افکار عمومی در جریان است، دستگاه قضایی منشأ و سازمان‌دهندگان آن را بررسی کند.