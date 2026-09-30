علی همتی و مجید نیکاندیش اعدام شدند
به گزارش تابناک؛ «علی همتی» و «مجید نیک اندیش» دو نفر از عوامل میدانی اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ که منجر به شهادت رسیدن ۴ نفر از نیروهای حافظ امنیت در منطقه طبرسی مشهد شد، بامداد امروز چهارشنبه هشتم مهر و پس از تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شدند.
۱۸ دی ۱۴۰۴ با تاریک شدن هوا در مشهد عدهای اغتشاشگر آرامش و امنیت شهر را به هم زدند. اغتشاشگران از محدوده پل فجر حرکت کرده و تا منطقه طبرسی هر چه سر راه خود میدیدند تخریب کردند و آتش زدند. اقدامات ضد امنیتی و خرابکارانه آنها به حدی بود که مردم جرات حضور در خیابان را در آن ساعتها نداشتند.
بیشتر بخوانید
عکس:تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران در مشهد
عامل کودتای دی ۱۴۰۴ اعدام شد
اغتشاشگران که انواع سلاح و مواد آتش زا همراه خود داشتند به فروشگاهها و اموال عمومی خسارت گستردهای زدند. عوامل کودتای دی در مشهد از هیچ اقدامی در آن شب برای برهم زدن چهره شهر کم نگذاشتند از آتش زدن فروشگاهها، بانک و اتوبوس، تمامی اموال عمومی موجود بر سر راهشان تا حتی آتش زدن درختان برای ایجاد رعب و وحشت. آنها برای اینکه بتوانند اقدامات خرابکارانه خودشان را بدون دردسر پیش ببرند و مانع از حضور نیروهای حافظ امنیت شوند، خیابانها را بستند و در جریان اقدامات بسیار خشن خود ۴ نفر از نیروهای حافظ امنیت را به شهادت رساندند.
عوامل انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی در همان شب با در دست گرفتن کنترل اوضاع وارد عمل شدند و عدهای همان را همان شب و عدهای دیگر را پس از انجام تحقیقات و بررسی دوربینهای شهری دستگیر کردند.
سرانجام با انجام تحقیقات گسترده و انجام کارهای تخصصی عوامل اصلی و لیدرهای حاضر در اغتشاشات که شناسایی و دستگیر شده بودند به دستگاه قضایی معرفی شدند.
علی همتی سیستانی فرزند حسن و مجید نیک اندیش فرزند محمد ابراهیم از فعالان و لیدرهای اغتشاشات در طبرسی مشهد بودند که توسط ماموران دستگیر و با انجام تحقیقات نزد بازپرس به دستگاه قضایی معرفی شدند.
علی همتی در جریان بازجویی و بازپرسی به صراحت به اقدامات خرابکارانه خود در آن ساعات اعتراف کرده و در دادگاه اعترافات خود را اینگونه بیان کرد: «روز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ همراه با مجید نیک اندیش، به یکی از فروشگاههای زنجیرهای حمله و به آن خسارت وارد کردیم، کوکتل مولوتف را روشن کردم و فروشگاه را آتش زدیم. در طبرسی ۴ دیدیم که عدهای دو نیروی بسیجی را مورد ضرب و شتم قرار دادهاند. من و مجید هم آنجا رفتیم و با چاقویی که همراه داشتم دو ضربه به پهلوی یکی از بسیجیها زدم. مجید هم چاقو را از من گرفته و ۲ ضربه به پهلوی بسیجی دیگر زد.»
علی همتی در بخش دیگری از اعترافات خود عنوان میکند جلوی یک کامیون حامل خاک را گرفته، بار آن را وسط خیابان خالی کرده و مسیر عبور و مرور خودروها را بسته است.
مجید نیک بخش که در روز اغتشاشات ۳ عدد کوکتل موتولف همراه داشته در اعترافات خود گفته است: «در اغتشاشات ۱۸ و ۱۹ دی ماه ۱۴۰۴ شرکت داشتم و با خود چاقو حمل میکردم. به یک فروشگاه حمله کردیم. از جریان اغتشاشات فیلم تهیه میکردم و به شمارهای در خارج از کشور ارسال میکردم».
مجید نیک اندیش در اعترافات نزد مقام قضایی گفته است: با لگد به شکم نفردی که روی زمین افتاده بود زدم، بانک را آتش زدم و سر راه خود اموال عمومی را تخریب کردم. با علی همتی به یک فروشگاه حمله کردیم و اجناس آن را بار ماشین کردیم و به خانه علی همتی بردیم.
پس از این اعترافات نیک اندیش نزد بازپرس، تیمی از ماموران با مراجعه به منزل علی همتی اجناس متعلق به فروشگاه را کشف کردهاند.
پس از انجام تحقیقات، برگزاری دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنها، اعترافات متهمان، برای علی همتی و مجید نیک اندیش از سوی دادگاه حکم اعدام صادر شد.
پس از صدور رأی، پرونده در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و احکام صادر در دیوان عالی کشور تایید شد و پس از تأئید در دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، صبح امروز حکم علی همتی سیستانیان و مجید نیک اندیش اجرا شد.
منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه