جنجال بزرگ پیت هگست در ارتش آمریکا
به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، قصد دارد تعداد سمتهای فرماندهی ارشد ارتش این کشور را حدود ۲۰ درصد کاهش دهد؛ رقمی که دو برابر برآوردهای قبلی است.
روزنامه «واشنگتنپست» و شبکههای «فاکس» و «ایبیسی» به نقل از مقامهای آمریکایی اعلام کردند هگست قرار است این تصمیم را روز چهارشنبه- امروز- در سخنرانی خود درباره «وضعیت نیروها» در پایگاه تفنگداران دریایی کوانتیکو در ایالت ویرجینیا اعلام کند.
این اقدام پس از موجی از برکناریها و جلوگیری از ارتقای برخی فرماندهان صورت میگیرد. بر اساس گزارش واشنگتنپست، هگست از زمان آغاز به کار خود با رویکردی سختگیرانه، ساختار فرماندهی ارتش را از طریق برکناری و کاهش درجه برخی نظامیان تغییر داده و در موارد متعددی زنان و اقلیتها تحت تأثیر این اقدامات قرار گرفتهاند.
در ماههای اخیر شماری از فرماندهان ارشد نیز از ارتش خارج شدهاند. هگست در ماه آوریل رندی جورج، رئیس ستاد ارتش آمریکا، را برکنار کرد و چند روز پیش از آغاز جنگ با ایران نیز ژنرال چارلز براون جونیور، رئیس ستاد مشترک، و دریاسالار لیزا فرانچتی، فرمانده عملیات نیروی دریایی، از سمتهای خود کنار گذاشته شدند.
دن درییسکول، وزیر ارتش آمریکا، نیز اوایل ماه جاری میلادی پس از اختلافات مکرر با هگست استعفا کرد. پنتاگون تاکنون درباره این گزارش اظهارنظری نکرده است.
منبع: ایلنا