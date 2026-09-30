تصاویری خروج شبانه ارتش آمریکا از عراق

آمریکا در راستای اجرای مصوبه مجلس عراق و پس از درک میزان آسیب پذیری‌اش در صورت تداوم حضور در عراق در مقابل حملات محور مقاومت، در حال تخلیه آخرین تجهیزات و نیروهایش از خاک عراق است. بر اساس تصاویر ستون کشنده‌ها و خودروهای نظامی ارتش آمریکا در حال خروج از مناطق مختلف به ویژه کردستان عراق ثبت شده و پس از خروج آمریکایی‌ها از این مناطق، یگان‌های ارتش عراق در خیابان‌های استان کرکوک برای جلوگیری از ایجاد خلع امنیتی و هرگونه اقدام خرابکارانه مستقر شده‌اند. در تابناک می‌بینید.