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کد خبر:۱۳۹۶۶۱۷
کد خبر:۱۳۹۶۶۱۷
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نبض خبر

جزئیات جایزه 10 میلیاردی اسیر کردن سربازان آمریکایی

پس از آنکه امیر سرلشکر امیر حاتمی فرمانده کل ارتش برای اسیر کردن سربازان اعلام کرد: «ارتش جمهوری اسلامی ایران، به پشتوانه عزیزان شرکت کننده در جهاد مالی و به ضمانت خود، هدیه‌ای معادل سی هزار دلار یا پنج میلیارد تومان دریافت خواهد کرد. زنان غیور ایرانی نیز که موفق به این اقدام شوند، ۲ برابر جایزه دریافت خواهند کرد.» حالا اکرمی نیا سخنگوی ارتش نیز تاکید کرد: «اگر هر بانوی ایرانی یک سرباز آمریکایی اسیر بگیرد ده میلیارد تومان جایزه می‌دهیم» توضیحات سخنگوی ارتش که قاعدتاً ناظر بر احتمال حمله زمینی آمریکا به خاک ایران است را می‌بینید و می‌شنوید.
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