اظهارات قلعهنویی پس از شکست در برابر روسیه
به گزارش تابناک، امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، پس از شکست ۲ بر صفر مقابل روسیه در نشست خبری اظهار کرد: ابتدا از روسیه بابت میزبانی خوبش تشکر میکنم. این بازی ما را یاد جام جهانی انداخت و سطحش در حد این رقابتها بود. برای ما بسیار مفید بود. هرچند از نتیجه ناراحت هستیم و با کمترین موقعیت بازی را ۲ بر صفر باختیم. امید گل دو تیم به یک اندازه بود.
وی ادامه داد: در مجموع، هدف ما از انجام بازیهای دوستانه این است که نقاط ضعف تیم را شناسایی کرده و درصدد برطرف کردنش برای دیدارهای بعدی باشیم.
سرمربی تیم ملی درباره موقعیت سردار آزمون در زمانی که بازی صفر - صفر در جریان بود، گفت: برنامهای داشتیم که تا حدودی خوب پیش میرفت. ۲ موقعیت خیلی خوب هم طارمی و سردار آزمون به دست آوردند اما به این دلیل که در شرایط ايدهآل بدنی نیستند نتوانستند از این فرصتها استفاده کنند. در آن زمان بازی صفر - صفر بود.
۲ بازیکن کلیدی را در اختیار نداشتیم
قلعهنویی اضافه کرد: در مجموع بازی دوستانه برای همین مسائل است. در شرایطی که بازی مساوی دنبال میشد و ما هم دنبال اهداف تاکتیکی خود بودیم، روی ۲ اشتباه گل خوردیم که خدا را شکر این اشتباهات را در بازی دوستانه انجام میدهیم.
وی تاکید کرد: چند بازیکن ما در اختیار تیم امید بودند اما ۲ بازیکن کلیدی و تاثیرگذارمان یعنی محمد محبی را به دلیل مشکلات اقامتیاش در کرواسی و سامان قدوس را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشتیم. قطعا این نفرات بازگردند وضعیت تیم ما بهتر خواهد شد.
سرمربی تیم ملی درپاسخ به این سوال که کدام بازیکن حریف او را تحت تاثیر قرار داد، عنوان کرد: روسیه برنامه تاکتیکی خیلی خوبی داشت که آن را به بهترین شکل انجام میداد. تا قبل از خوردن گل اول با جمع شدن در زمین خودمان و گرفتن فضاها توانستیم این برنامه را تا حدی خنثی کنیم. در مجموع وقتی یک تیم با اختلاف ۲ گل برنده میشود، یعنی کل تیم شرایط مطلوبی داشتند.
قلعهنویی اضافه کرد: وقتی در این شرایط سنگین و حمایت هواداران روس، ۲ گل روی اشتباه و حرکات بچهگانه میخورید، وضعیت خوب نیست. البته در نیمه دوم به جز ۱۰ دقیقه آخر توانستیم تا حدودی شرایط را کنترل کرده و ایجاد موقعیت کنیم. از این بابت تیم ما قابل بحث است که این مسئله را به بهترین شکل انجام داد.
وی درباره میزان آمادگی تیم ملی برای جام ملتهای آسیا، تصریح کرد: هرچند بازی با روسیه و ازبکستان را واگذار کرده و گلهای زیادی هم خوردیم اما این ۲ مسابقه به ما کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف را شناسایی کنیم. ضمن اینکه از برخی بازیکنانی که به آنها فضا دادیم اما نتوانستند آنچه مدنظر ما است انجام بدهند در اردوهای بعدی استفاده نخواهیم کرد.