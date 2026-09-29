تیم ملی ایران مقابل روسیه شکست خورد

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امشب(سه‌شنبه) دومین بازی تدارکاتی خود را برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان سعودی در ورزشگاه کازان مقابل تیم ملی روسیه آغاز کرد.

این بازی در نهایت با گل‌های الکساندر گولووین(۲۱ و ۳۶) ۲ بر صفر به سود میزبان تمام شد.

سید حسین حسینی(۴۶_ پیام نیازمند)، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی(۴۶_ سامان فلاح)، رامین رضاییان(۸۶_ امیرحسین محمودی)، آریا یوسفی(۶۶_ شهاب زاهدی)، سعید عزت‌اللهی(۶۶_ عارف حاجی عیدی)، محمد قربانی(۶۶_ امید نورافکن)، محمد مهدی محبی(۲۶_ احسان حاج صفی)، سردار آزمون(۴۶_ دنیس درگاهی) و مهدی طارمی برای تیم ملی در این مسابقه به زمین رفتند.