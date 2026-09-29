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تیم ملی ایران مقابل روسیه شکست خورد

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی مغلوب روسیه شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۶۰۰
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تیم ملی

به گزارش تابناک، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۹:۳۰ امشب(سه‌شنبه) دومین بازی تدارکاتی خود را برای جام ملت‌های ۲۰۲۷ عربستان سعودی در ورزشگاه کازان مقابل تیم ملی روسیه آغاز کرد.

این بازی در نهایت با گل‌های الکساندر گولووین(۲۱  و ۳۶) ۲ بر صفر به سود میزبان تمام شد.

سید حسین حسینی(۴۶_ پیام نیازمند)، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، صالح حردانی(۴۶_ سامان فلاح)، رامین رضاییان(۸۶_ امیرحسین محمودی)، آریا یوسفی(۶۶_ شهاب زاهدی)، سعید عزت‌اللهی(۶۶_ عارف حاجی عیدی)، محمد قربانی(۶۶_ امید نورافکن)، محمد مهدی محبی(۲۶_ احسان حاج صفی)، سردار آزمون(۴۶_ دنیس درگاهی) و مهدی طارمی برای تیم ملی در این مسابقه به زمین رفتند.

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تیم‌ملی فوتبال ایران بازی تدارکاتی روسیه امیر قلعه نویی
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