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۱۱ رئیس شعب بانکی برکنار شدند

برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل از مسئولیت، صادر شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۹۳
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بانک

به گزارش تابناک، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو صدور دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه بانک که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، حکم عزل این روسای شعب از مسئولیت، صادر و انجام اقدامات اصلاحی و انضباطی برای بانک های متبوع در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

 با عنایت به تکالیف قانونی موسسات اعتباری در موضوعات مرتبط با شناسایی مشتریان ازجمله شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت مشتری و پایش مستمر مشتری بر اساس سطح فعالیت مورد انتظار و تطابق تراکنش‌های مشتری با اطلاعات اخذشده از ایشان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به هرگونه تخطی از الزامات و مقررات ابلاغی، اعلام می کند که با تشدید و گسترش فعالیت‌های نظارتی، اقدامات انضباطی آتی با جدیت بیشتر و در سطح تمام واحدهای موسسات اعتباری (صف، ستاد، مدیران و ...) پیگیری و اعمال خواهد شد.

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بانک مرکزی بانک ها موسسات اعتباری رئیس شعبه تخلفات برکناری عزل
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