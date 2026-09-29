بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی در جنگ آسیب دید
به گزارش تابناک، رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح جزئیات نشست امروز (سه شنبه ۷ مهر) کمیسیون متبوع خود گفت: جلسه امروز کمیسیون با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت پاسخگویی به ۲۱ سوال نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
وی در ادامه اظهار کرد: در این نشست دو نفر از نمایندگان سوال کننده از جمله آقایان حق وردی و جراره حضور داشتند که در ابتدا آقای حق وردی این سوال را خطاب به وزیر ارتباطات مطرح کرد که عجله شما برای فراهم آوردن سریع امکان فعالیت سکوهای خارجی در شرایط کنونی کشور چیست.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت مقرر شد نماینده سوال کننده طی نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان اقدامات این وزارتخانه در این حوزه قرار گیرد بنابراین از پاسخ وزیر قانع شد. آقای جراره نیز برای بررسی سوال خود در این وزارتخانه مهلتی دو ماهه تعیین کرد.
نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نهایت نمایندگان سوال کننده از پاسخ وزیر قانع شدند و هیچ سوالی به صحن ارجاع نشد. آقای وزیر هم با توجه به شرایط کشور و محدودیتهایی که وجود دارد به این نکته اشاره کردند که این وزارتخانه تمام تلاش خود را در حوزههای بازسازی واحدهای آسیب دیده در جنگ و ترمیم، توسعه و حفظ پایداری شبکه به کار گرفتند تا حتی با حملات دشمن نیز اختلالی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.
بازگشت خدمات ارتباطی در ۴۹ ساعت
سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز در مورد برنامهای که این وزارتخانه برای تقویت سکوهای داخلی دارد، گفت: حفظ پایداری ارتباطات مسئولیت سختی بود که ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمان جنگ بر عهده داشتیم که در امتداد آن خدماتی که به مردم ارائه میشود باید پایدار باقی بماند.
وی در ادامه تاکید کرد: با وجود خسارتهایی که در جنگ به ما وارد شد و بیش از ۵۰۰ سایت ارتباطی و مراکز زیرساختی مورد اصابت قرار گرفت اما برگشت خدمات ظرف ۴۹ ساعت انجام شد؛ کمااینکه در شهرستان های سیریک و کوهستک با توجه به حملهای که به مراسم عروسی اتفاق افتاد یکی از همکارانمان جانفشانی کرد و ظرف ۳ ساعت ارتباط قطع شده ۱۶ روستا که به واسطه این حمله وحشیانه مورد اصابت قرار گرفته بودند را برقرار کرده و به مدار خدمت بازگرداند.
حمایت از سکوهای داخلی در دوران جنگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه ما از ظرفیت سکوها و پلتفرمهای داخلی هم غافل نبودیم افزود: با توجه به صلاحدید مراجع ذیربط مبنی بر محدودسازی دسترسی به اینترنت طبیعتاً سکوهای داخلی دچار خسارتهای جدی شدند و همکارانمان در تعاملی که با صندوق نوآوری و شکوفایی کشور داشتند از ظرفیت منابع در اختیار استفاده کردند و تسهیلات ویژهای را برای شرکتهای دانش بنیان و تعداد دیگری از شرکتهای غیردانش بنیان در نظر گرفتند که از طریق مدیران کل استانی این وزارتخانه دنبال شد.
ارائه خدمات مورد نیاز مردم روی سکوهای داخلی
هاشمی با بیان اینکه ما به سکوهای داخلی در قالب تامین تجهیزات اعم از زیرساختهای پردازشی و ذخیره سازی بیش از هزار میلیارد تومان در دوران جنگ کمک کردیم گفت: همچنین به سکوی شاد برای ارائه خدمات آموزشی ۱۷۰۰ میلیارد تومان کمک کردیم که این کمکها استمرار خواهد داشت چرا که باید از این ظرفیتهای داخلی حمایت و تلاش کنیم که موجب تامین رضایت مردم شود.
وی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از کمکهایی که به سکوهای داخلی کردیم، مصوبهای بود که در دولت داشتیم مبنی بر اینکه خدمات مورد نیاز مردم را روی سکوهای داخلی ارائه دهیم که بر آن تاکید و باور داریم یکی از مزیتهای رقابتی سکوهای داخلی با خارجی از این محل است که میتوانند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.
تمهیدات ویژه برای قیمت اینترنت
هاشمی درباره وضعیت قیمت گذاری اینترنت در شرایط کنونی کشور بیان کرد: با توجه به شرایط کشور تمهیدات ویژهای در تعامل با اپراتورها و بخش خصوصی در این زمینه اندیشیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تاکید کرد: همچنین در این راستا یکی از اقداماتی که با تاخیر انجام شد در خصوص مراکز گلوگاهی در کشور بود که باید برای آنها مراکز پشتیبان ایجاد میشد و همکارانمان در این شرایط جنگی، تلاش مجاهدانهای برای توزیع این مراکز حیاتی داشتند.
منبع: ایسنا