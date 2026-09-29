گفتگوی تلفنی پزشکیان با رئیس جمهور ازبکستان

پزشکیان با اشاره به جایگاه توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: گسترش روابط با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دوست و همسو، از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در همین راستا تلاش داریم سطح همکاری‌ها و مناسبات با ازبکستان را بیش از پیش توسعه دهیم.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور بعدازظهر امروز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵، در گفت‌وگویی تلفنی با شوکت میرضیایف رئیس‌جمهور ازبکستان، درباره آخرین وضعیت روابط و همکاری‌های دوجانبه و راهکارهای توسعه و تعمیق مناسبات میان دو کشور گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو با تأکید بر روابط برادرانه و دوستانه جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان، اظهار داشت: ضروری است با تلاش و اراده مشترک، روابط میان دو کشور را بیش از پیش تعمیق بخشیده و مناسبات دو ملت را در عرصه‌های مختلف گسترش دهیم.

پزشکیان با اشاره به جایگاه توسعه روابط با کشورهای منطقه و همسایه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: گسترش روابط با کشورهای مختلف، به‌ویژه کشورهای دوست و همسو، از اولویت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در همین راستا تلاش داریم سطح همکاری‌ها و مناسبات با ازبکستان را بیش از پیش توسعه دهیم.

رئیس‌جمهور ازبکستان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی با اشاره به روند رو به رشد روابط و همکاری‌های تهران و تاشکند، گفت: روابط و همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف به‌طور مستمر در حال گسترش و پیشرفت است و اراده جدی برای تقویت و توسعه این مناسبات وجود دارد.

شوکت میرضیایف با اشاره به شرایط حساس و پیچیده منطقه و جهان، خطاب به رئیس‌جمهور کشورمان اظهار داشت: شما در این دوره حساس و پیچیده، در مسیر تأمین صلح و آرامش و همچنین توسعه و پیشرفت کشور خود، اقدامات و تلاش‌های مهمی انجام می‌دهید.

وی همچنین بر عزم کشورش برای توسعه هرچه بیشتر روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: با تبادل هیئت‌های دیپلماتیک و توسعه رایزنی‌ها، مصمم هستیم همکاری‌ها و مناسبات خود با ایران را در زمینه‌های مختلف ارتقا دهیم.

رئیس‌جمهور ازبکستان در این گفت‌وگوی تلفنی همچنین، ضمن تبریک سالروز تولد رئیس‌جمهور اسلامی ایران و آرزوی سلامتی، توفیق و موفقیت برای وی در انجام مسئولیت خطیر ریاست‌جمهوری، از دکتر پزشکیان خواست سلام‌های گرم و صمیمانه وی را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، ابلاغ کند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری