احتمال وقوع انفجارهای جدید در شرق هرمزگان
روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از اجرای عملیات انهدام مهمات عملنکرده در شرق استان خبر داد و اعلام کرد صدای انفجارهای احتمالی ناشی از این عملیات فنی است.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۸۵| |
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به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) استان هرمزگان در اطلاعیهای اعلام کرد: عملیات انهدام مهمات عملنکرده ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرق استان هرمزگان، در محدوده هشتبندی تا شهرستان رودان، از ساعت ۶ صبح روز چهارشنبه ۸ مهرماه به مدت ۷۲ ساعت انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه آمده است: در جریان اجرای این عملیات فنی احتمال شنیدهشدن صدای انفجار در مناطق اطراف وجود دارد که جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان نیست.
روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان همچنین از مردم خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعیههای مربوط به این عملیات را از منابع رسمی دنبال کرده و به شایعات توجه نکنند.
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