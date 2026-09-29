اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، در نخستین سخنرانی خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر از برنامه دولت برای کاهش هزینه انرژی و فشار هزینه‌های زندگی سخن گفت. او اعلام کرد مالیات بر ارزش افزوده برق خانگی از پنجشنبه، اول اکتبر، حذف می‌شود و هدف دولت این است که ظرف ۱۰ سال هزینه انرژی در انگلیس با کشورهای همسایه اروپایی هم‌سطح شود. دولت برنهام همچنین سقف کرایه تک‌سفر اتوبوس در انگلستان را برای سراسر سال ۲۰۲۷ دو پوند تعیین کرده است. برنهام همچنین از گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر داخلی و انرژی هسته‌ای به‌عنوان بخشی از برنامه کاهش وابستگی قیمت برق به بازار جهانی گاز یاد کرد و گفت از میاتا فانبوله، وزیر امنیت انرژی و کربن‌زدایی، خواسته است جداسازی قیمت برق داخلی از قیمت گاز بین‌المللی را تسریع کند.گزارش را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.