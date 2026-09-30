En
/
فا
En العربیة
تبلیغات تابناک صفحه خبر

میوه‌های مفید برای دیابتی‌ها را بشناسید

برخلاف تصور رایج، افراد مبتلا به دیابت مجبور نیستند میوه را از رژیم غذایی خود حذف کنند؛ اما انتخاب نوع میوه، شکل مصرف و اندازه سهم اهمیت زیادی دارد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۷۱
| |
6 بازدید
دیابت

به گزارش تابناک؛ انجمن دیابت آمریکا (ADA) توصیه می‌کند افراد مبتلا به دیابت، میوه‌های کامل را در برنامه غذایی خود بگنجانند و تا حد امکان سراغ انواع بدون شکر افزوده بروند.

توت‌ها و مرکبات؛ انتخاب‌های مناسب

بر اساس توصیه ADA، توت‌فرنگی، بلوبری، تمشک و سایر انواع توت‌ها گزینه‌های مناسبی برای افراد مبتلا به دیابت هستند؛ چراکه علاوه بر فیبر، حاوی آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین‌های مختلف‌اند. پرتقال، گریپ‌فروت، لیمو و سایر مرکبات نیز به دلیل داشتن فیبر، ویتامین C، فولات و پتاسیم در این گروه قرار می‌گیرند.

سیب، گلابی، هلو، آلو و گیلاس نیز می‌توانند در یک برنامه غذایی مناسب دیابت مصرف شوند. نکته مهم این است که میوه کامل به آبمیوه ترجیح داده شود؛ زیرا مصرف میوه کامل فیبر بیشتری در اختیار بدن قرار می‌دهد.

آبمیوه و میوه خشک را محدود کنید

انجمن دیابت آمریکا تأکید می‌کند که آبمیوه و میوه خشک اگرچه می‌توانند مواد مغذی داشته باشند، اما باید در مقدار کمتری مصرف شوند. برای نمونه، مقدار کربوهیدرات موجود در میوه خشک در حجم کمی متمرکز می‌شود و کنترل سهم مصرفی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در نهایت، برای افراد مبتلا به دیابت «میوه ممنوعه» به معنای مطلق وجود ندارد؛ بلکه مقدار مصرف و جایگاه آن در برنامه غذایی فرد اهمیت دارد. استاندارد‌های مراقبت از دیابت در سال ۲۰۲۶ نیز بر مصرف میوه کامل و تنظیم برنامه غذایی متناسب با نیاز‌های هر فرد تأکید دارند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
میوه دیابت رژیم غذایی
چرا حال اینترنت این روزها خراب تر از همیشه است؟
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بیماری‌هایی که سال‌ها بدون علامت می‌مانند!
میوه‌های مفید برای دیابت
این غذاها رگ‌ها را بی‌صدا تنگ می‌کنند
۱۰ نکته طلایی تغذیه‌ای برای مبتلایان به دیابت
میوه‌های مفید برای سلامت کلیه
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۱۲۸ نظر)
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
قیمت دلار امروز سه شنبه ۷ مهرماه؛ جهش ۱۲۴ درصدی دلار برای فتح قله ۲۵۰ هزار تومانی  (۶۵ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۶۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rJL
tabnak.ir/005rJL