میوههای مفید برای دیابتیها را بشناسید
به گزارش تابناک؛ انجمن دیابت آمریکا (ADA) توصیه میکند افراد مبتلا به دیابت، میوههای کامل را در برنامه غذایی خود بگنجانند و تا حد امکان سراغ انواع بدون شکر افزوده بروند.
توتها و مرکبات؛ انتخابهای مناسب
بر اساس توصیه ADA، توتفرنگی، بلوبری، تمشک و سایر انواع توتها گزینههای مناسبی برای افراد مبتلا به دیابت هستند؛ چراکه علاوه بر فیبر، حاوی آنتیاکسیدانها و ویتامینهای مختلفاند. پرتقال، گریپفروت، لیمو و سایر مرکبات نیز به دلیل داشتن فیبر، ویتامین C، فولات و پتاسیم در این گروه قرار میگیرند.
سیب، گلابی، هلو، آلو و گیلاس نیز میتوانند در یک برنامه غذایی مناسب دیابت مصرف شوند. نکته مهم این است که میوه کامل به آبمیوه ترجیح داده شود؛ زیرا مصرف میوه کامل فیبر بیشتری در اختیار بدن قرار میدهد.
آبمیوه و میوه خشک را محدود کنید
انجمن دیابت آمریکا تأکید میکند که آبمیوه و میوه خشک اگرچه میتوانند مواد مغذی داشته باشند، اما باید در مقدار کمتری مصرف شوند. برای نمونه، مقدار کربوهیدرات موجود در میوه خشک در حجم کمی متمرکز میشود و کنترل سهم مصرفی اهمیت بیشتری پیدا میکند.
در نهایت، برای افراد مبتلا به دیابت «میوه ممنوعه» به معنای مطلق وجود ندارد؛ بلکه مقدار مصرف و جایگاه آن در برنامه غذایی فرد اهمیت دارد. استانداردهای مراقبت از دیابت در سال ۲۰۲۶ نیز بر مصرف میوه کامل و تنظیم برنامه غذایی متناسب با نیازهای هر فرد تأکید دارند.