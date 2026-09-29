عکس: پنجرهای به گذشته؛ محاصره لنینگراد
محاصره لنینگراد، یکی از طولانیترین و مرگبارترین محاصرههای جنگ جهانی دوم، از ۸ سپتامبر ۱۹۴۱ آغاز شد و پس از ۸۷۲ روز در ۲۷ ژانویه ۱۹۴۴ پایان یافت. در این مدت، شهر در محاصره نیروهای آلمان نازی و متحدانش قرار داشت و ساکنان آن با کمبود شدید غذا، سوخت، آب و دارو روبهرو بودند. سرمای سخت زمستان، گرسنگی و حملات مداوم، زندگی روزمره مردم را به نبردی برای زنده ماندن تبدیل کرده بود. با وجود شرایط دشوار، بخشی از مردم و نیروهای مدافع شهر مقاومت کردند تا سرانجام محاصره شکسته شد.
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