مکاتبه استانداری البرز برای اعمال فشار به رسانه منتقد خانم مدیرکل+ سند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس مستندی که به دست این رسانه رسیده است استانداری البرز در پی انتشار مطلب انتقادی از خانم وجیهه محمدی فلاح، مدیرکل بهزیستی استان البرز در پایگاه خبری استانی به نام «راوی کرج»، اقدام به انجام مکاتبه با مدیر کل ارشاد استان داشته و از وی درخواست برخورد قاطع با «رعایت طبقه بندی» با مدیر مسئول و رسانه را داشته است.

فارغ از محتوای این نامه که حاوی مفاهیم محدود کننده آزادی بیان است، به نوعی عناوین و اقدامات مجرمانه نیز در آن به کار رفته است.

بررسی‌های خبرنگار تابناک نشان می‌دهد این مکاتبه در پی انتشار گزارشی کوتاه و انتقادی در پایگاه خبری راوی کرج به تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه در خصوص عدم حضور میدانی مدیرکل بهزیستی استان البرز در ایام جنگ بوده و استانداری البرز، چند ساعت بعد و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت در همراهی با اداره کل بهزیستی، چنین نامه‌ای را اداره کل ارشاد نوشته که معنای آن، ایجاد محدودیت و فشار بر این پایگاه خبری _ و اقدامی برخلاف قانون مطبوعات و آزادی بیان_ است.

اقدامی برخلاف رویه و مصوبه دولت!

اداره کل بهزیستی استان البرز پس از این مکاتبه، اقدام به طرح شکایت از مدیر مسئول این پایگاه خبری در دستگاه قضایی کرده است که در تضاد با سیاست‌های دولت دکتر پزشکیان و مشخصا مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۶۵۴۱۲/ت ۶۳۸۳۷ هـ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ است که صراحتا اعلام داشته «دستگاه اجرایی بدواً باید از ساز و کار پاسخگویی مندرج در این ماده استفاده کند و در صورت امتناع رسانه از انتشار پاسخ و در سایر رفتار‌های مجرمانه مراتب ظرف حداکثر پنج روز کاری از طریق بالاترین مقام دستگاه حسب مورد در سطح ستاد، به دبیرخانه شورای اطلاع‏ رسانی دولت و در سطح استان به دبیرخانه شورای اطلاع ‏رسانی استان ارسال می ‏شود».

یعنی استانداری البرز که نماینده عالی دولت و مسئول صیانت و اجرای قانون و مصوبات دولت در استان به شمار می‌رود برای حمایت از خانم مدیرکل، هم، درصدد محدودسازی آزادی بیان برآمده و هم تبدیل به یک همراه موثر در نقض مصوبه هیئت وزیران شده است. سپس همین نامه را برای بازرسی خود هم رونوشت زده است!