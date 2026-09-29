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فروش پارس نوآ از ۸ مهر آغاز می‌شود؛ جزئیات شرایط ثبت‌نام

طرح فروش مشارکت در تولید «پارس نوآ» با گیربکس دستی از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۸ مهرماه آغاز می‌شود. این مرحله از فروش سه گروه متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده را دربرمی‌گیرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۹
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پارس خودرو

بر اساس بخشنامه منتشرشده، فروش پارس نوآ در قالب «مشارکت در تولید» انجام می‌شود و متقاضیان باید مبلغ پیش‌پرداخت را در دو مرحله واریز کنند. مرحله نخست هم‌زمان با ثبت‌نام انجام می‌شود و برای پرداخت مرحله دوم، در موعد مقرر دعوتنامه برای مشتریان صادر خواهد شد.

یکی از شرایط مهم این طرح، اعمال محدودیت کد ملی است و هر متقاضی واجد شرایط تنها براساس ضوابط اعلام‌شده امکان ثبت‌نام خواهد داشت. همچنین امکان صلح یا انتقال قرارداد به شخص دیگری وجود ندارد و ثبت‌نام نیز تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

طبق شرایط اعلام‌شده، متقاضیانی که طی ۴۸ ماه گذشته در شرکت‌های سایپا یا ایران‌خودرو ثبت‌نام کرده و برای آنها خودرو فاکتور شده باشد، امکان شرکت در این مرحله از فروش را نخواهند داشت.

متقاضیان برای ثبت‌نام باید از ساعت ۱۴ چهارشنبه ۸ مهرماه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا مراجعه کنند. توصیه شده است متقاضیان پیش از آغاز رسمی فروش، اطلاعات شخصی خود را در سامانه ثبت و کد کاربری دریافت کنند تا هنگام باز شدن ظرفیت، فرآیند ثبت درخواست سریع‌تر انجام شود.

ثبت‌نام و انتخاب خودرو از طریق سامانه فروش اینترنتی سایپا انجام می‌شود:

saipa.iranecar.com

جزئیات کامل شرایط فروش، مبالغ پیش‌پرداخت و سایر ضوابط نیز در بخشنامه رسمی این طرح در وب‌سایت گروه خودروسازی سایپا منتشر شده است.

لینک دریافت بخشنامه:
www.saipacorp.com

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