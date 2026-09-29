En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تبلیغات تابناک صفحه خبر

انتصاب مسئول روابط عمومی فدارسیون ناشنوایان

با حکم مسعود فراهانی طجر، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان امیرحسین پورمحمد به‌عنوان مسئول روابط عمومی این فدراسیون انتخاب شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۸
| |
2551 بازدید
فدراسیون ناشنوایان

به گزارش تابناک؛ با حکم دکتر مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون، امیرحسین پورمحمد به‌عنوان مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد.

در حکم مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آمده است:

«جناب آقای امیرحسین پورمحمد

باسلام

با عنایت به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب جنابعالی و با توجه به اهمیت جایگاه روابط عمومی در انعکاس فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، به موجب این ابلاغ، به عنوان «مسئول روابط عمومی» فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های نوین ارتباطی، نسبت به انعکاس شفاف، دقیق، به‌موقع و حرفه‌ای فعالیت‌های فدراسیون، تیم‌های ملی، قهرمانان، هیأت‌های استانی و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اقدام نمایید.

همچنین ضروری است ضمن ایجاد تعامل سازنده با رسانه‌های رسمی کشور، خبرنگاران و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، زمینه معرفی شایسته ظرفیت‌ها و افتخارات ورزش ناشنوایان را فراهم نموده و در اطلاع‌رسانی اخبار و مواضع رسمی فدراسیون، رعایت دقت، سرعت، صداقت، انسجام و شأن سازمانی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهید.

بدیهی است کلیه اخبار، اطلاعیه‌ها و مواضع رسمی فدراسیون می‌بایست با هماهنگی و تأیید اینجانب منتشر گردد. توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت و خدمت به جامعه پرافتخار ورزش ناشنوایان از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم».

پیش از این مسئولیت روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برعهده احسان سلگی بود که پیش از معارفه مسئول جدید روابط عمومی توسط رئیس فدراسیون از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان

اشتراک گذاری
برچسب ها
روابط عمومی فدراسیون ورزش های ناشنوایان امیرحسین پورمحمد
بازخوانی تاریخ؛ از میز مثلثی ژنو تا حل مشکل همجواری با بنی اسرائیل با یک پرانتز!
بازگشت خواننده‌ها به وطن داغ شد!؟/ گمانه‌زنی درباره بازگشت بیژن مرتضوی پایان یافت+فیلم
بازخوانی تاریخ/ سرنوشت عجیب نماینده سوپرانقلابی دهه شصت!
آکادمی شنا
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سخنگوی باشگاه پرسپولیس انتخاب شد
انتصاب‌های جدید در باشگاه پرسپولیس
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۷ نظر)
صدور گواهینامه موتور برای زنان غیرقانونی است  (۸۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۷ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
بیژن مرتضوی به وطن بازگشت  (۶۲ نظر)
تهدید بی‌سابقه قالیباف توسط رئیس ستاد سعید جلیلی!  (۵۸ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
زمان آغاز مذاکرات ایران و آمریکا/ عراقچی: آماده مذاکره‌ایم  (۵۵ نظر)
رسایی: امروز خودم را به زندان معرفی می‌کنم  (۵۵ نظر)
دو ویدیوی مظلوم نمایی حمید رسایی قبل از رفتن به زندان  (۵۴ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
وقتی حکم علیه رسایی است «سیاسی» می‌شود / فرار به جلو یا مظلوم‌نمایی؟  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005rIy
tabnak.ir/005rIy