انتصاب مسئول روابط عمومی فدارسیون ناشنوایان

به گزارش تابناک؛ با حکم دکتر مسعود فراهانی طجر رئیس فدراسیون، امیرحسین پورمحمد به‌عنوان مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب شد.

در حکم مسئول روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان آمده است:

«جناب آقای امیرحسین پورمحمد

باسلام

با عنایت به تعهد، تخصص، سوابق و تجارب جنابعالی و با توجه به اهمیت جایگاه روابط عمومی در انعکاس فعالیت‌ها، دستاورد‌ها و برنامه‌های فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، به موجب این ابلاغ، به عنوان «مسئول روابط عمومی» فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و ابزار‌های نوین ارتباطی، نسبت به انعکاس شفاف، دقیق، به‌موقع و حرفه‌ای فعالیت‌های فدراسیون، تیم‌های ملی، قهرمانان، هیأت‌های استانی و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی اقدام نمایید.

همچنین ضروری است ضمن ایجاد تعامل سازنده با رسانه‌های رسمی کشور، خبرنگاران و روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، زمینه معرفی شایسته ظرفیت‌ها و افتخارات ورزش ناشنوایان را فراهم نموده و در اطلاع‌رسانی اخبار و مواضع رسمی فدراسیون، رعایت دقت، سرعت، صداقت، انسجام و شأن سازمانی را سرلوحه فعالیت خود قرار دهید.

بدیهی است کلیه اخبار، اطلاعیه‌ها و مواضع رسمی فدراسیون می‌بایست با هماهنگی و تأیید اینجانب منتشر گردد. توفیق جنابعالی را در انجام این مسئولیت و خدمت به جامعه پرافتخار ورزش ناشنوایان از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم».

پیش از این مسئولیت روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان برعهده احسان سلگی بود که پیش از معارفه مسئول جدید روابط عمومی توسط رئیس فدراسیون از زحمات ایشان تقدیر و تشکر به عمل آمد.

منبع: روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان