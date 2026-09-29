قطر در حال انتقال پیام میان ایران و آمریکا





به گزارش تابناک؛ قطر بعنوان میانجی، در حال انتقال پیام میان ایرانی و آمریکا است.

سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌ها در حال حاضر بر ایجاد زمینه‌ای مشترک میان ایران و آمریکا متمرکز است.



وی افزود نشست‌ها و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و قطر در چارچوب میانجیگری خود، در حال انتقال پیام میان دو طرف ایرانی و آمریکایی است.

منبع: فارس