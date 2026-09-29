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قطر در حال انتقال پیام میان ایران و آمریکا

قطر از تلاش‌های میانجی‌گرانه این کشور برای انتقال پیام میان ایران و آمریکا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۵
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قطر



به گزارش تابناک؛ قطر بعنوان میانجی، در حال انتقال پیام میان ایرانی و آمریکا است.

 سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌ها در حال حاضر بر ایجاد زمینه‌ای مشترک میان ایران و آمریکا متمرکز است.

 وی افزود نشست‌ها و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد و قطر در چارچوب میانجیگری خود، در حال انتقال پیام میان دو طرف ایرانی و آمریکایی است.

منبع: فارس

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قطر میانجی انتقال پیام ایران و آمریکا
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