قطر در حال انتقال پیام میان ایران و آمریکا
قطر از تلاشهای میانجیگرانه این کشور برای انتقال پیام میان ایران و آمریکا خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۴۵| |
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به گزارش تابناک؛ قطر بعنوان میانجی، در حال انتقال پیام میان ایرانی و آمریکا است.
سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاشها در حال حاضر بر ایجاد زمینهای مشترک میان ایران و آمریکا متمرکز است.
وی افزود نشستها و رایزنیها همچنان ادامه دارد و قطر در چارچوب میانجیگری خود، در حال انتقال پیام میان دو طرف ایرانی و آمریکایی است.
منبع: فارس
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