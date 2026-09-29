رسانه وابسته به انصارالله یمن از کشف یک مجتمع نظامی و فرودگاه محرمانه در نزدیکی تنگه باب‌المندب خبر داد؛ تأسیساتی که به گفته این رسانه طی دو سال توسعه یافته و شامل باند پروازی، برج مراقبت، آشیانه‌های بزرگ، پناهگاه‌های مستحکم و تونل‌های زیرزمینی است.

به گزارش تابناک؛ رسانه‌های وابسته به انصارالله یمن از کشف یک پایگاه نظامی محرمانه و فرودگاهی مجهز در نزدیکی تنگه راهبردی باب‌المندب خبر دادند؛ تأسیساتی که با هدف پیشبرد دستورکار آمریکایی-سعودی برای تسلط بر این آبراه حیاتی احداث شده است.

شبکه تلویزیونی«المسیره» وابسته به انصارالله یمن طی گزارشی میدانی فاش کرد مسیر آسفالته جدید میان شهرهای «المخا» و «ذوباب» که پیش‌تر از سوی گروه‌های وابسته به عربستان سعودی به‌عنوان یک راه خدماتی برای مردم معرفی شده بود، در واقع با هدف اتصال شبکه‌ای از پایگاه‌ها و مواضع نظامی راهبردی در منطقه طراحی شده است. این مسیر از مقر فرماندهی پیشرفته در المخا آغاز شده و به باب‌المندب و شهر عدن منتهی می‌شود.

در این گزارش آمده است: «فرودگاه و پایگاه نظامی ذوباب» با تدابیر امنیتی شدید و در محیطی کاملاً سری احداث شده است. مساحت این مجتمع نظامی حدود ۴ کیلومتر عرض و ۶ کیلومتر طول تخمین زده می‌شود و دارای یک باند اصلی و برج مراقبت مدرن است.

فرودگاه سری چگونه استتار شده بود؟

طبق اطلاعات فاش‌شده در این گزارش، عملیات توسعه و نوسازی این پایگاه طی دو سال و بر اساس جدیدترین استانداردهای نظامی صورت گرفته است. تصاویر میدانی نشان‌دهنده وجود پناهگاه‌ها و آشیانه‌های عظیم بتنی و فولادی برای نگهداری هواپیما، تسلیحات و تجهیزات جنگی است که با لایه‌های ضخیم خاک برای جلوگیری از شناسایی توسط ماهواره‌ها یا بازرسی‌های هوایی استتار شده‌اند. علاوه بر این، ده‌ها پناهگاه، تونل‌های بتنی و مقرهای مستحکم زیرزمینی در اطراف این پایگاه تعبیه شده است.

یک منبع نظامی در این گزارش تصریح کرد که تمامی این مواضع احداث شده در واقع «شبکه خطوطی است که در خدمت اردوگاه‌ها و مواضع نظامی دشمن برای انتقال سلاح، مهمات، نیروها و تجهیزات به پادگان طارق و از آنجا به سایر اردوگاه‌هاست»؛ موضوعی که به سایر تحرکات و بسیج نیروهای وابسته به ائتلاف سعودی اشاره دارد.

فرار با بالگرد؛ وحشت فرماندهان از لو رفتن پایگاه

این گزارش تلویزیونی همچنین حاکی از آن است که همزمان با نزدیک شدن نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن، شماری از افسران و فرماندهان وابسته به سعودی با استفاده از بالگرد از این فرودگاه گریخته‌اند.

افشای تأسیسات مذکور، تأییدی بر هشدارهای پیشین صنعا درباره رصد تحرکات نظامی بیگانه در مناطق و جزایر تحت کنترل نیروهای وابسته به ریاض است. این هشدارها مواردی چون ایجاد باندهای فرودگاهی در امتداد نوار ساحلی و جزایر راهبردی مشرف بر تنگه، نظیر جزیره «میون» و نواحی اطراف المخا و ذوباب را در بر می‌گیرد.

این گزارش تحقیقی در پایان تأکید کرده است که این زیرساخت‌ها نه برای خدمت به اهالی سواحل غربی، بلکه به‌منظور تثبیت حضور نظامی خارجی و تسلط بر تنگه حیاتی باب‌المندب ایجاد شده است.

پیش از این نیز رسانه‌های صنعا با افشای وجود اتاق‌های عملیات مشترک و سامانه‌های رصد پیشرفته دریایی در سواحل غربی و مشاهده پرچم‌های عربستان و آمریکا در مقرهای فرماندهی، بر ماهیت مأموریت نیروهای طارق صالح و دیگر گروه‌های هم‌پیمان با ائتلاف در پیشبرد این طرح‌ها صحه گذاشته بودند.

منبع: نور نیوز