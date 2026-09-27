En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

فاطمه معتمدآریا به ایران بازگشت+عکس

فاطمه معتمدآریا پس از دو سال دوری از ایران، طی روزهای اخیر به کشور بازگشته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۲
| |
1859 بازدید
فاطمه معتمدآریا

به گزارش تابناک؛ فاطمه معتمدآریا پس از دو سال دوری از ایران، طی چند روز اخیر به ایران بازگشته است.

عکس او در کتابفروشی عمارت جهان کوچک من منتشر شده است. امین آخوندیان با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «نرود لذتِ این دیدار از دل»

فاطمه معتمدآریا به ایران بازگشت+عکس

این بازیگر سینمای ایران که نقش‌های ماندگاری در «روسری آبی»، «گیلانه»، «مهر مادری»، «بانوی اردیبهشت»، «ریحانه» و... دارد، در مراسم بزرگداشت‌اش که در سال ۹۷ در جشنواره فیلم فجر برگزار شد، با این کنایه که «همه را به آقایی قبول دارند» گفت: من خوشحالم به عنوان یک زن می‌توانم گوشه‌ای از احساسات زنانه و مادرانه را با سینما به مردم سرزمینم نشان دهم.

برای من سخت بود که بپذیرم در اینجا حضور پیدا کنم. نمی‌خواهم بگویم دلخورم ولی می‌خواهم بگویم جای آقای بیضایی (زنده‌یاد بیضایی که در آن مقطع در آمریکا به سر می‌برد و همان جا سال گذشته از دنیا رفت) که سهم زیادی در تاریخ فرهنگ این مملکت داشت خالی است. دلم می‌سوزد وقتی آقای شفیعی کدکنی را به کلاس‌اش راه نمی‌دهند.

او در شب بزرگداشتش بزرگترین خوشحالی‌اش را حضور در جمع خانواده سینما که در سالن بودند، دانست و ادامه داد: من سهم کوچکی از این جمع شدن دارم، همکارانی که فکر می‌کنم بخاطر خودگذشتگی‌ها و دوستی‌های بی دریغ شأن به این مهمترین هنر مردمی این روزگار چنگ زده‌ایم.

من دلخور نیستم که همیشه هر جا رفتم اولین کاری که با من در این سال‌ها کردند، این بود که برایم توقف ایجاد کردند و اینها همه باعث رشد و جهش من شد. خوشحالم که وسیله من سینما است و به وسیله همکارانم حمایت شده‌ام نه کسانی که بر مسندی بوده‌اند.

رضا کیانیان، همایون اسعدیان و علیرضا رئیسیان از جمله هنرمندانی بودند که در آن مراسم درباره فاطمه معتمدآریا صحبت کردند.

معتمدآریا ابتدا برای نقش مکمل خود در برهوت (۱۳۶۷) سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را کسب کرد و سپس نقش اصلی ریحانه (۱۳۶۸) را ایفا کرد. او برای بازی در مسافران (۱۳۷۰) سیمرغ بلورین زن مکمل را گرفت. سپس با نقش‌آفرینی در «یکبار برای همیشه» (۱۳۷۱)، «همسر» (۱۳۷۲) توانست دو بار پیاپی برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شود.

او همچنین برای «گیلانه» نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد.

معتمدآریا در «شهر موشها» به کارگردانی محمد علی طالبی و مرضیه برومند، (۱۳۶۳) به عنوان عروسک گردان حضور داشت و از جمله فیلم‌ها و معدود سریال‌هایی که در آنها به ایفای نقش پرداخت می‌توان از «هنرپیشه»، «سفر»، «کلاه قرمزی و پسرخاله»، «گل پامچال»، «مرد آفتابی»، «دختر شیرینی فروش» «مهر مادری»، «مرد عوضی»، «یکی بود یکی نبود»، «عینک دودی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «مجبوریم»، «صد سال به این سال‌ها»، «یک بوس کوچولو»، «آشپزباشی»، «بنفشه افریقایی»، «عامه پسند»، «اینجا بدون من» و. نام برد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه معتمدآریا سینما بازیگر ایران
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: قاب متفاوت از تولد ۵۵ سالگی الهام پاوه‌نژاد
ده‌نمکی: پول هنگفت دولتی‌ها سینما را خراب کرد
شب‌هایی که سینما زیر آسمان بود
وزیر آمریکا:تیم‌های جهانی علیه ایران راه افتاده‌اند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rE2
tabnak.ir/005rE2