فاطمه معتمدآریا به ایران بازگشت+عکس

به گزارش تابناک؛ فاطمه معتمدآریا پس از دو سال دوری از ایران، طی چند روز اخیر به ایران بازگشته است.

عکس او در کتابفروشی عمارت جهان کوچک من منتشر شده است. امین آخوندیان با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرامش نوشت: «نرود لذتِ این دیدار از دل»

این بازیگر سینمای ایران که نقش‌های ماندگاری در «روسری آبی»، «گیلانه»، «مهر مادری»، «بانوی اردیبهشت»، «ریحانه» و... دارد، در مراسم بزرگداشت‌اش که در سال ۹۷ در جشنواره فیلم فجر برگزار شد، با این کنایه که «همه را به آقایی قبول دارند» گفت: من خوشحالم به عنوان یک زن می‌توانم گوشه‌ای از احساسات زنانه و مادرانه را با سینما به مردم سرزمینم نشان دهم.

برای من سخت بود که بپذیرم در اینجا حضور پیدا کنم. نمی‌خواهم بگویم دلخورم ولی می‌خواهم بگویم جای آقای بیضایی (زنده‌یاد بیضایی که در آن مقطع در آمریکا به سر می‌برد و همان جا سال گذشته از دنیا رفت) که سهم زیادی در تاریخ فرهنگ این مملکت داشت خالی است. دلم می‌سوزد وقتی آقای شفیعی کدکنی را به کلاس‌اش راه نمی‌دهند.

او در شب بزرگداشتش بزرگترین خوشحالی‌اش را حضور در جمع خانواده سینما که در سالن بودند، دانست و ادامه داد: من سهم کوچکی از این جمع شدن دارم، همکارانی که فکر می‌کنم بخاطر خودگذشتگی‌ها و دوستی‌های بی دریغ شأن به این مهمترین هنر مردمی این روزگار چنگ زده‌ایم.

من دلخور نیستم که همیشه هر جا رفتم اولین کاری که با من در این سال‌ها کردند، این بود که برایم توقف ایجاد کردند و اینها همه باعث رشد و جهش من شد. خوشحالم که وسیله من سینما است و به وسیله همکارانم حمایت شده‌ام نه کسانی که بر مسندی بوده‌اند.

رضا کیانیان، همایون اسعدیان و علیرضا رئیسیان از جمله هنرمندانی بودند که در آن مراسم درباره فاطمه معتمدآریا صحبت کردند.

معتمدآریا ابتدا برای نقش مکمل خود در برهوت (۱۳۶۷) سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را کسب کرد و سپس نقش اصلی ریحانه (۱۳۶۸) را ایفا کرد. او برای بازی در مسافران (۱۳۷۰) سیمرغ بلورین زن مکمل را گرفت. سپس با نقش‌آفرینی در «یکبار برای همیشه» (۱۳۷۱)، «همسر» (۱۳۷۲) توانست دو بار پیاپی برندهٔ سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شود.

او همچنین برای «گیلانه» نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن شد.

معتمدآریا در «شهر موشها» به کارگردانی محمد علی طالبی و مرضیه برومند، (۱۳۶۳) به عنوان عروسک گردان حضور داشت و از جمله فیلم‌ها و معدود سریال‌هایی که در آنها به ایفای نقش پرداخت می‌توان از «هنرپیشه»، «سفر»، «کلاه قرمزی و پسرخاله»، «گل پامچال»، «مرد آفتابی»، «دختر شیرینی فروش» «مهر مادری»، «مرد عوضی»، «یکی بود یکی نبود»، «عینک دودی»، «عزیزم من کوک نیستم»، «مجبوریم»، «صد سال به این سال‌ها»، «یک بوس کوچولو»، «آشپزباشی»، «بنفشه افریقایی»، «عامه پسند»، «اینجا بدون من» و. نام برد.