سخنگوی دولت گفت: رقم کالابرگ حتماً طبق وعده رئیس‌جمهوری افزایش می‌یابد اما رقم آن هنوز نهایی نشده و اولویت اختصاص با اقشار غیربرخوردار است.

به گزارش تابناک، فاطمه مهاجرانی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور) با نمایندگان رسانه‌ها، با بیان اینکه انتخاب استانداران بومی و پیمانکاران محلی به خوبی جواب داده است اظهار کرد: بیش از ۳ هزار پروژه با ۱۳۰۰ همت در حال اجراست و ۲۴۶ پروژه به صورت همزمان به بهره‌برداری رسیده است.

رقم کالابرگ حتماً طبق وعده رئیس‌جمهوری افزایش می‌یابد

وی با اشاره برنامه دولت برای افزایش رقم کالابرگ، گفت: کالابرگ برای کمک به حفظ معیشت مردم پرداخت می‌شود. به هیچ وجه گرانی‌ها و فشار اقتصادی و تورم مردم را انکار نمی‌کنیم. این فشارها ناشی از دشمنان است تا به مردم آسیب بزنند. رقم کالابرگ حتماً طبق وعده رئیس‌جمهوری افزایش می‌یابد اما رقم آن هنوز نهایی نشده است.

سخنگوی دولت اولین گروه هدف کالابرگ را اقشار غیربرخوردار دانست و گفت: بر محل هزینه‌کرد کالابرگ نظارت می‌کنیم. البته رقم به‌دست آمده ناشی از افزایش قیمت بنزین، رقم چندانی نیست. به دلیل شرایط جنگی، اولویت‌های هزینه‌کرد نیز جابجا شده و بر اثر جنگ بیش از ۲ هزار نقطه از زیرساخت‌های برق مورد اصابت قرار گرفته که نیاز به ترمیم و اصلاح دارد.

دولت پیگیر پرونده حقوقی جنایات جنگی دشمن است

مهاجرانی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی دولت علیه جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه یادآور شد: از همان جنگ اول و در ادامه حوادث دی ۱۴۰۴ و جنگ ۴۰ روزه و جنایات جنگی در مدرسه میناب و سالن ورزشی لامرد، پرونده قضایی تشکیل دادیم و کار را شروع کردیم. مسائل حقوقی زمان‌بر است اما در شعبه ۵۵ دادگستری تهران کار آغاز شده است و حتی در میدان‌ها نیز پایگاه‌هایی برای جمع‌آوری شکایات فعال شده‌اند. معاونت حقوقی ریاست جمهوری متولی پیگیری این پرونده است.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری بر مسجدمحوری و محله‌محوری، اظهار کرد: محله‌ها اولین مکان برای حل مسائل محلات هستند. حدود ۸۰ هزار مسجد در سراسر کشور داریم. علاوه بر آن وزارت فرهنگ نیز روی محورهای مرتبط در این زمینه برای رسانه‌ها و حوزه کتاب در حال کار است و گزارش‌های تکمیلی در آینده اعلام می‌شود.

مذاکره با همسایگان برای مقابله با تحریم‌های هوایی آمریکا در حال انجام است

سخنگوی دولت با اشاره به بسته شدن آسمان برخی کشورهای همسایه در همراهی با آمریکا و واکنش ایران به این موضوع، گفت: از مردم عزیز عراق تشکر می‌کنم. مردمانی که به دلیل پیوند عمیق تمدنی پیگر لغو این قانون قلدرمآبانه هستند. شکایتی به ایکائو انجام دادیم و پیگیر مسائل حقوقی و قانونی هستیم. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز اطلاعیه‌ای کاملا گویا صادر کرد. دنبال حل مسائل در قالب مذاکره هستیم و معتقد به حل مسائل منطقه‌ای در داخل منطقه هستیم.

مهاجرانی با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: امنیت، محصول مشارکت همه مردم است. امنیت دو سویه دارد. یک سویه نرم آن که با مشارکت مردم انجام می‌شود و سویه سخت آن نیز با نیروهای امنیتی و نظامی و انتظامی در جریان است و همه فعال هستند. باید از هرگونه دامن زدن به اختلافات پرهیز شود. وجود استانداران محلی و بومی نشان می‌دهد با اتکا به مردم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم و ترور و تروریسم نمی‌توانند هدف جریان‌ها و افراد مشکل‌دار را محقق کند.

دولت با اصل طرح نفوذ مخالف نیست با نحوه اجرای آن است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت نسبت به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان که در مجلس در جریان است، تاکید کرد: هیچ ایرانیِ وطن‌دوستی با نفوذ موافق نیست. هر ایرانی واقعی و وطن‌دوستی با هرگونه نفوذ مخالف است اما نگرانی‌ای که وجود دارد و دولت نیز به‌صورت رسمی و مکتوب مخالفت خود را با مفاد این طرح اعلام کرده که در واقع با اصل طرح نیست بلکه با نحوه اجرای آن است. دولت با این اصل که نفوذ نباید صورت گیرد، صددرصد موافق است، اما در مورد اینکه چگونه این موضوع را مدیریت کنیم، نظراتی داریم که مکتوب و رسمی به مجلس اعلام کرده‌ایم.

سخنگوی دولت گفت: معاونت علمی ریاست جمهوری در کمیسیون‌های مربوطه حضور دارد، برای قضاوت نهایی باید منتظر خروجی کار بمانیم، اما دولت دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را در حوزه‌های مختلف، از جمله در امور علمی، حفظ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی را به صراحت اعلام کرده است.

آغازگر جنگی نبوده‌ایم، اما در دفاع بسیار مصمم هستیم

وی همچنین با مرور برنامه‌های حضور رئیس‌جمهوری در هشتادویکمین مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنرانی رئیس‌جمهوری در سازمان ملل بازتاب عزت و اقتدار ایران بود. ما بیش از دو قرن است آغازگر جنگی نبوده‌ایم، اما در دفاع بسیار مصمم هستیم.

ادامه دارد...