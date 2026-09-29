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ترامپ درباره توافق با ایران توئیت جدید زد!

رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش اخیر وب‌سایت آکسیوس مبنی بر اینکه او به ایران پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را داده است، رد کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۵۰۵
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توئیت ترامپ

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه "ترامپ" به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و رفع مسدودی دارایی‌ها را داده است. این صحت ندارد. من به آنها هیچ پیشنهادی ندادم!»

وی در ادامه توضیح داد:‌ «گزارش آکسیوس، مانند اکثر گزارش‌های دیگر، یک دروغ است که فقط برای اقناع سندرم اختلال ترامپ آنها استفاده می‌شود. آنها باید فوراً این خبر جعلی را پس بگیرند!»

ترامپ درباره توافق با ایران توئیت جدید زد!

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برچسب ها
توئیت ترامپ ترامپ تروث سوشال تحریمها رفع مسدودی دارایی های ایران
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