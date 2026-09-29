ترامپ درباره توافق با ایران توئیت جدید زد!

رئیس‌جمهور آمریکا، گزارش اخیر وب‌سایت آکسیوس مبنی بر اینکه او به ایران پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده را داده است، رد کرد.

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «آکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده مبنی بر اینکه "ترامپ" به ایران پیشنهاد کاهش تحریم‌ها و رفع مسدودی دارایی‌ها را داده است. این صحت ندارد. من به آنها هیچ پیشنهادی ندادم!»

وی در ادامه توضیح داد:‌ «گزارش آکسیوس، مانند اکثر گزارش‌های دیگر، یک دروغ است که فقط برای اقناع سندرم اختلال ترامپ آنها استفاده می‌شود. آنها باید فوراً این خبر جعلی را پس بگیرند!»