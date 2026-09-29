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تکذیب انعطاف ایران در قبال موضوع هسته‌ای

یک مقام آگاه ایرانی به شبکه پرس تی‌وی گفته است گزارش‌هایی که برخی رسانه‌ها درباره انعطاف‌پذیری ایران در موضع هسته‌ای خود منتشر کرده‌اند، نادرست‌ است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۶۶
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ایران و آمریکا

به گزارش تابناک، این مقام ایرانی گفت: دولت ایالات متحده در تنگه هرمز  «به دام افتاده» است و برای منحرف‌کردن توجه‌ها از این مشکل، موضوع هسته‌ای را مطرح می‌کند.

 وی افزود که موضع ایران درخصوص مسئله هسته‌ای تغییر نکرده است و تأکید کرد که هیچ بحثی دراین‌زمینه درحال انجام نیست.  

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پیشتر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: به نیویورک آمده‌ایم تا زمینه صلح را فراهم کنیم. با این حال، ایران در برابر هرگونه تجاوزی همچنان استوار خواهد ایستاد؛ حتی اگر کار به جنگی آخرالزمانی کشیده شود.

منبع: پرس تی وی

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