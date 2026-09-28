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گردش ویروس کرونا از آنفلوانزا پیش افتاده است

یک فوق تخصص عفونی کودکان، با اشاره به افزایش گردش ویروس‌های تنفسی همزمان با آغاز فصل پاییز، گفت: در هفته‌های اخیر، میزان گردش ویروس کرونا افزایش داشته است.
کد خبر: ۱۳۹۶۴۴۵
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کرونا آنفلوآنزا

به گزارش تابناک، محمدرحیم کدیور، با اشاره به آغاز فصل پاییز و سردتر شدن هوا، اظهار کرد: با تغییر فصل و کاهش دما، گردش ویروس‌های تنفسی افزایش پیدا می‌کند و بر اساس برآوردهای موجود در هفته‌های گذشته، میزان گردش ویروس کرونا افزایش قابل توجهی داشته است.

وی افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از موارد علائم شبیه سرماخوردگی می‌تواند ناشی از ابتلا به ویروس کرونا باشد و این ویروس به دلیل قدرت انتقال بالا می‌تواند در مدت کوتاهی میان افراد منتقل شود.

انتقال کرونا بیشتر از آنفلوانزاست

این فوق تخصص عفونی کودکان با بیان اینکه میزان انتقال ویروس کرونا بالا است، گفت: بر اساس برآوردهای موجود، یک فرد مبتلا می‌تواند ویروس را به تعداد زیادی از افراد منتقل کند، در حالی که میزان انتقال ویروس آنفلوانزا پایین‌تر است.

کدیور ادامه داد: با توجه به فاصله زمانی کوتاه میان انتقال ویروس از فردی به فرد دیگر، در صورت رعایت نکردن اصول پیشگیری، امکان گسترش سریع بیماری در جمعیت وجود دارد.

وی بیان کرد: ویروس کرونا که در حال حاضر در گردش است، در مقایسه با گونه‌های قبلی کرونا با شدت بیماری و علائم کمتری همراه بوده و میزان بستری ناشی از آن نیز کمتر گزارش شده است؛ با این حال، بیماری در افراد سالمند و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای یا خاص می‌تواند شدیدتر باشد.

علائم کرونا را بشناسیم

فوق تخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره علائم احتمالی ابتلا به کرونا گفت: تب، لرز، بی‌حالی، درد عضلانی، سرفه، تنگی نفس، گلودرد، بی‌اشتهایی، تهوع، اسهال و استفراغ، از بین رفتن حس چشایی و بویایی، بثورات پوستی و ورم ملتحمه چشم از جمله علائمی هستند که ممکن است در افراد مبتلا مشاهده شوند.

وی تأکید کرد: شدت و نوع علائم می‌تواند در افراد مختلف متفاوت باشد و افراد سالمند و بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای باید در صورت بروز علائم، توجه بیشتری به وضعیت خود داشته باشند.

چگونه از انتقال کرونا پیشگیری کنیم

کدیور با تأکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی برای پیشگیری از انتقال ویروس‌های تنفسی، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، رعایت اصول بهداشت فردی و کاهش تماس‌های غیرضروری در زمان افزایش گردش ویروس‌ها اهمیت زیادی دارد.

وی شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون یا استفاده از محلول‌های ضدعفونی‌کننده الکلی را از راه‌های مؤثر پیشگیری دانست و افزود: استفاده از ماسک در تجمعات و هنگام تماس با افراد بیمار، رعایت فاصله مناسب از افرادی که سرفه یا عطسه می‌کنند و پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه با دستمال یا قسمت داخلی آرنج، از دیگر اقدامات مؤثر برای کاهش انتقال ویروس است.

این فوق تخصص عفونی کودکان ادامه داد: افراد در صورت شروع علائم بیماری، تا حد امکان در منزل بمانند و از حضور در تجمعات غیرضروری و تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند تا احتمال انتقال بیماری کاهش یابد.

تغذیه مناسب و خواب کافی را فراموش نکنیم

کدیور با اشاره به اهمیت حفظ سلامت عمومی بدن، گفت: تغذیه مناسب، انجام فعالیت بدنی و ورزش متناسب با سن، خواب کافی و مدیریت استرس می‌تواند در حفظ سلامت عمومی بدن مؤثر باشد.

وی همچنین بر پرهیز از مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود تأکید کرد و افزود: مصرف مکمل‌ها نیز باید در صورت نیاز و با نظر پزشک انجام شود و از مصرف خودسرانه مکمل‌ها یا داروها باید پرهیز کرد.

این فوق تخصص عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائم شدید، تداوم علائم یا وجود عوامل خطر، مراجعه به پزشک و دریافت راهنمایی تخصصی ضروری است.

منبع: وبدا

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فصل پاییز بیماری های تنفسی کرونا ویروس کرونا آنفلوآنزا
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