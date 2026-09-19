کرونا و آنفلوآنزا در حال افزایش

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ و آنفلوآنزا در سه هفته اخیر خبر داد و گفت: با آغاز فصل سرد و افزایش حضور مردم در فضاهای بسته، احتمال افزایش بیماری‌های تنفسی وجود دارد. با این حال، زمان وقوع و شدت موج احتمالی آینده همچنان قابل پیش‌بینی نیست.

به گزارش تابناک؛ دکتر قباد مرادی، درباره علائم سرماخوردگی اظهار کرد: علائم بیماری‌های سرماخوردگی و کووید_۱۹ تا حد زیادی مشابه است؛ اما سرماخوردگی به طور معمول خفیف‌تر است. سرماخوردگی، بیشتر با آبریزش بینی، عطسه و گاهی گلودرد همراه است. همچنین آنفلوانزا اغلب با شروع ناگهانی تب، بدن‌درد، سردرد، ضعف و سرفه بروز می‌کند. تب بالاتر و کوفتگی و بدن درد در آنفلوآنزا غالب است.

علائم کووید_۱۹ چیست؟

او با بیان اینکه کووید_۱۹ نیز علائم تنفسی دارد، توضیح داد: به طور معمول کووید ۱۹ با تب، گلودرد، سرفه و خستگی و در موارد شدید با تنگی نفس همراه است. اگرچه علائم در تشخیص بیماری کمک‌کننده است، اما تشخیص قطعی تنها بر اساس علائم امکان‌پذیر نیست.

بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درباره بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا گفت: بهتر است واکسن آنفلوانزا پیش از شروع فصل افزایش بیماری تزریق شود. به طور معمول شهریور و مهر زمان مناسب تزریق است. تزریق واکسن آنفلوآنزا بیشتر برای سالمندان و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای توصیه می‌شود. بنابراین، لازم نیست تمام افراد این واکسن را تزریق کنند.

اهمیت رعایت پروتکل‌های بهداشتی

این اپیدمیولوژیست درباره ضرورت رعایت پروتکل‌های بهداشتی توضیح داد: با تزریق واکسن، میزان پیشگیری از بیماری ۴۰ تا ۶۰ درصد است. به طور کلی، رعایت بهداشت تنفسی، تهویه مناسب، شست‌وشوی دست‌ها و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ اهمیت بیشتری در پیشگیری از بیماری دارد؛ به خصوص، به افراد و گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود نکات پیشگیری را در زمان شیوع بیماری با جدیت بیشتری رعایت کنند.

کووید_۱۹ به یک بیماری بومی تبدیل شده

کاهش تزریق واکسن نسبت به سال‌های نخست همه‌گیری

قبادی در پاسخ به پرسش «آیا با افزایش موارد کووید_۱۹، تزریق واکسن این بیماری نیز توصیه می‌شود؟» تصریح کرد: در وهله نخست، بر این نکته که کووید-۱۹ به یک بیماری بومی مانند سرماخوردگی تبدیل شده و تاکید می‌شود که فراز و نشیب‌های ابتلا در تمام دنیا دارد. ویروس کرونا همچنان در گردش است، اما به دلیل تغییرات مداوم ویروس و همچنین ایجاد سطحی از ایمنی در جمعیت بعد از سال‌های اولیه پاندمی، استفاده از واکسن در مقایسه با سال‌های نخست همه‌گیری در دنیا به شدت کاهش یافته است.

این اپیدمیولوژیست درباره تزریق واکسن کرونا گفت: در شرایط فعلی، واکسیناسیون کرونا بیشتر برای گروه‌های پرخطر توصیه می‌شود. هرچند با تغییرات زیادی که این ویروس می‌کند، واکسن موثر و به روز در دنیا بسیار کم است و در سطح جهانی زیاد مصرف نمی‌شود.

وضعیت آنفلوآنزا و کووید_۱۹

مرادی درباره وضعیت کووید_۱۹ و آنفلوآنزا تصریح کرد: بر اساس داده‌های نظام مراقبت کشور در هفته منتهی به ۲۱ شهریور، میزان مثبت شدن تست کرونا ۱۱.۷ درصد و آنفلوانزا حدود ۴ درصد در بین مبتلایان به علائم عفونت‌های تنفسی بود. سویه در گردش کرونا نوعی از اومیکرون است که ویژگی متمایزی نسبت به سویه‌های دو سال اخیر ندارد.

افزایش موارد ابتلای کووید_۱۹ و آنفلوآنزا طی سه هفته گذشته

این پزشک درباره روند فعلی آنفلوآنزا و کووید_۱۹ توضیح داد: حدود سه هفته اخیر، روند موارد هر دو بیماری قدری افزایشی بوده و این روند در برخی کشور‌ها گزارش شده است. همیشه با ورود به فصل سرد و افزایش حضور مردم در محیط‌های بسته، احتمال افزایش بیماری‌های تنفسی وجود دارد، اما درباره زمان و شدت موج آینده نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد.

اجتناب از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک

مرادی گفت: در مجموع، همانطور که اغلب مردم هم تجربه ابتلا در زندگی خود را دارند، اکثر موارد این بیماری‌ها خفیف است و با استراحت و مراقبت مناسب بهبود می‌یابند. مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی توصیه نمی‌شود.

منبع: ایسنا