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کد خبر:۱۳۹۶۴۳۳
کد خبر:۱۳۹۶۴۳۳
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نبض خبر

تصاویر تحصن در نجف برای توقف اقدام ضدایرانی دولت عراق

ممنوعیت پروازهای ایران به عراق با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف به ویژه کربلا، نجف و بصره مواجه شده است. ‌نماینده تحصن کنندگان در نزدیکی فرودگاه نجف هشدار داد: «ما با اعمال محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی به عراق مخالفیم و اگر پروازها از سرگیری نشود اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.» در تابناک می‌بینید.
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نبض خبر محاصره هوایی ایران ویدیو محاصره هوایی تحریم خطوط هوایی فشار اقتصادی عراق تظاهرات نجف تحصن
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