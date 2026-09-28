تصاویر تحصن در نجف برای توقف اقدام ضدایرانی دولت عراق

ممنوعیت پروازهای ایران به عراق با اعتراضات گسترده در شهرهای مختلف به ویژه کربلا، نجف و بصره مواجه شده است. ‌نماینده تحصن کنندگان در نزدیکی فرودگاه نجف هشدار داد: «ما با اعمال محدودیت پرواز هواپیماهای ایرانی به عراق مخالفیم و اگر پروازها از سرگیری نشود اقدامات بیشتری انجام خواهیم داد.» در تابناک می‌بینید.