انفجارهای شدید در پی حملات یمن به چند شهر عربستان
به گزارش تابناک، رسانههای سعودی از شنیده شدن انفجارهای شدید و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در چند شهر عربستان خبر دادند؛ همزمان گزارشها از ادامه حملات یمن و تلاش ریاض برای ازسرگیری صادرات نفت از مسیر دریای سرخ حکایت دارد.
بر اساس گزارش رسانههای سعودی، طی ساعات گذشته صدای انفجار در شهرهای «ینبع»، «جازان» و «نجران» شنیده شده است. سازمان دفاع مدنی عربستان نیز آژیرهای هشدار را در این شهرها فعال کرده، اما درباره علت به صدا درآمدن این آژیرها توضیحی ارائه نکرده است.
گزارشهای منتشرشده حاکی است صدای انفجار در نجران و جازان پس از شلیک موشک از سمت یمن شنیده شده است. این دو شهر در هفتههای اخیر نیز هدف حملات یمنی قرار گرفتهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که عربستان تلاش برای ازسرگیری صادرات نفت از بندر «ینبع» در ساحل دریای سرخ را دنبال میکند. خبرگزاری بلومبرگ نیز پیشتر از تلاش ریاض برای ازسرگیری صادرات نفت از این بندر خبر داده بود.
هنوز جزئیات دقیقی درباره خسارتهای احتمالی ناشی از انفجارهای اخیر منتشر نشده است. با این حال، گزارشهای منتشرشده، وقوع این حملات را همزمان با تلاش عربستان برای ازسرگیری صادرات نفت ارزیابی کردهاند.
این حملات یک روز پس از آن رخ داد که رسانههای سعودی از شنیده شدن انفجارهای شدید در ریاض، پایتخت عربستان، خبر دادند.
در تحولی دیگر در جبهه یمن، منابع محلی از کشته شدن ۱۰ نفر از نیروهای وابسته به عربستان در جریان درگیری با نیروهای یمنی در جبهه «الأغبرة» در استان لحج خبر دادند.
در روزهای اخیر، همزمان با تشدید حملات هوایی عربستان به مناطق مختلف یمن و هدف قرار گرفتن بازارها، پلها و زیرساختهای این کشور، مقامهای صنعا درباره گسترش دامنه حملات یمنی به مواضع حساستر در عربستان هشدار دادهاند.
در همین چارچوب، محمد عبدالسلام، رئیس هیئت مذاکرهکننده صنعا، تأکید کرده است که ادامه حملات و تخریب زیرساختهای یمن، نتیجهای جز افزایش پایداری و مقاومت مردم این کشور نخواهد داشت.
در جریان این حملات، شماری از بازارها و پلهای ارتباطی در استانهای تعز، صعده و الحدیده هدف قرار گرفتهاند و بر اساس آمار وزارت بهداشت دولت مستقر در صنعا، از سوم سپتامبر تاکنون دهها نفر کشته و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شدهاند.
منبع: فارس