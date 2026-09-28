خبری که نشست نهاد ریاست جمهوری را تحت تأثیر قرار داد؛ اعلام جرم علیه انجمن اتیسم
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، هفتمین نشست گفتوگوی مسئلهمحور با جامعه مدنی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، با هدف بررسی مشکلات افراد دارای اختلال طیف اوتیسم و خانوادههای آنان برگزار شد؛ اما در جریان این نشست، موضوعاتی فراتر از مشکلات درمان و توانبخشی مطرح شد و جلسه به محلی برای طرح صریح مطالبات خانوادهها و انتقاد از عملکرد برخی نهادهای مرتبط با اوتیسم، از جمله انجمن اتیسم ایران، تبدیل شد.
در این نشست نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای مردمنهاد فعال در حوزه اوتیسم، از مشکلات مالی، درمانی، توانبخشی و اجرایی خانوادهها گفتند؛ مشکلاتی که به گفته حاضران، بخش مهمی از زندگی روزمره خانوادههای دارای فرزند اوتیسم را تحت تأثیر قرار داده است.
اما در کنار این مطالبات، اعلام یک خبر از سوی یکی از فعالان اتیسم، بیش از دیگر موضوعات توجه حاضران را به خود جلب کرد؛ اعلام ورود دادستانی به موضوع عملکرد انجمن اتیسم و اعلام جرم علیه این انجمن.
دعوت یا عدم دعوت از خبرنگار
خبرنگار «تابناک»، که برای حضور در نشست دعوت شده بود ، اما هنگام ورود مشخص شد نام وی در فهرست مدعوین جلسه درج نشده است.
بالاخره موضوع با پیگیری از مسئولان و همکاران مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری دنبال شد و در نهایت نام خبرنگار «تابناک» بهصورت دستی به فهرست اضافه شد و امکان حضور در نشست فراهم شد.
همچنین بنا بر اطلاعاتی که در جریان پیگیری به دست آمد، خبرنگار دیگری که سابقه انتشار مطالب متعددی درباره حوزه معلولان و اوتیسم دارد نیز پس از دعوت اولیه، از حذف نام خود از فهرست مطلع شده و در نشست حاضر نشده بود. رویا بابایی خبرنگار حوزه بهزیستی و معلولین با تایید این خبر به تابناک گفت: روز چهارشنبه هفته گذشته از طریق پیامک برای نشست دعوت کردند اما روز شنبه این هفته طی تماس تلفنی از کنسل شدن این دعوت خبر دادند.
درباره علت این تغییرات، توضیح رسمی و خاصی در جریان نشست ارائه نشد.
۲۸۰ پیام مردمی؛ از هزینه درمان تا دسترسی به توانبخشی
رضا امیدوار تجریشی، مدیرکل ارتباطات مردمی و مشارکت اجتماعی مرکز ارتباطات ریاست جمهوری، در این نشست در واکنش به مطالبات خانوادهها، با پذیرش گزارشهای مربوط به برخورد نامناسب برخی کارکنان مراکز درمانی و دستگاههای حمایتی، از خانوادههای افراد دارای اوتیسم عذرخواهی کرد و گفت مطالبات مطرحشده برای پیگیری تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.
عسگرزاده، مدیرکل دریافت و پردازش اطلاعات مرکز ارتباطات مردمی نیز گفت از میان ۲۸۰ پیام دریافتشده از مردم بیشترین درخواستها مربوط به دسترسی به مراکز توانبخشی، مشکلات اقتصادی، حق پرستاری، هزینههای درمان و دشواری دریافت خدمات مورد نیاز افراد دارای اوتیسم بوده است.
به گفته او، با توجه به ثبت پیامهای متعدد در سامانه ارتباط مردم و دولت و همچنین دریافت کارزارهای اجتماعی مرتبط با مطالبات افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، این مسائل با حضور تشکلهای مدنی و فعالان این حوزه بررسی و جمعبندی شده است.
مادرانی که سالهاست بار مراقبت را به دوش میکشند
در ادامه، فعالان حوزه اوتیسم از فشار سنگینی گفتند که بر خانوادهها، بهویژه مادران، وارد میشود.
احساننژاد، فعال حوزه اوتیسم، با اشاره به ۱۷ سال تجربه مادری یک فرد دارای اوتیسم و ۱۱ سال فعالیت در این حوزه، بر ضرورت ایجاد مسیرهای مهارتآموزی و اشتغال برای این افراد تأکید کرد.
او با اشاره به فعالیت خود در حوزه سفالگری گفت مهارتهایی از این دست میتواند به آموزش و توانمندسازی افراد دارای اوتیسم کمک کند، اما برای راهاندازی آموزشگاههای فنی و حرفهای ویژه این افراد، مشکلاتی از جمله نبود کد شغلی مناسب وجود دارد.
به گفته او، مادران افراد دارای اوتیسم سالها بخش قابل توجهی از توان جسمی و روانی خود را صرف مراقبت از فرزندانشان میکنند، اما حمایت کافی از آنها صورت نمیگیرد.
اعلام جرم علیه انجمن
در بخش دیگری از نشست، خانم دکتر سلطانی، از فعالان حوزه اوتیسم، با انتقاد از آنچه بیتوجهی به گزارشها و انتقادهای مطرحشده درباره عملکرد انجمن اتیسم عنوان کرد، از ورود دستگاه قضایی و اعلام جرم علیه این انجمن خبر داد و این اقدام را نکته مهمی در رسیدگی به مطالبات خانوادهها دانست.
اما این خبر برای «تابناک» کاملاً تازه نبود. «تابناک» طی روزهای گذشته نیز اطلاعات و مستنداتی درباره ورود برخی بخشهای نظارتی و قضایی به موضوع عملکرد انجمن اتیسم به دست آورده بود؛ با این حال، با توجه به حساسیت موضوع و ماهیت قضایی آن، این رسانه اطلاعرسانی درباره جزئیات را به بررسیهای تکمیلی و اعلام رسمی مقامات قضایی و مسئولان مرتبط موکول کرده بود.
تنش درباره انجمن
در این جلسه، و بعد از صحبتهای غفاری مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران، بخشی از صحبتها به تنش کشیده شد. خانم رسولی، مدیرعامل انجمن خیریه "تاک"طی صحبتهایی گفت: مطالبی را آماده کرده بودم که در این جلسه مطرح کنم؛ اما با ادعاهایی که این انجمن (اشاره به خانم غفاری) مطرح کرد، لازم میدانم مواردی را بگویم. برنامه اقدام اتیسم که این انجمن اعلام میکند، غیرقابل اجراست و بخشهایی از آن با قوانین کشور مغایرت دارد. مدارک و مستنداتی داریم که نشان میدهد سرپرست سازمانهای خیریه اعلام کرده است: «بساط اتیسم را جمع کنید. با این نحوه عملکرد مالی، آبروی اتیسم و کار خیریه را در کشور بردید.» من از این انجمن (اشاره به خانم غفاری) مطالبه دارم: چرا آبروی انجمنهای اتیسم را بردید؟ اکنون هیچ خیری حاضر به همکاری با سمنهای اتیسم نیست.
این صحبتها با اعتراض تجریشی به عنوان مسئول نشست مواجه شد. او گفت: منازعات را مطرح نکنید. من خودم سمن داشتم و میدانم بین سمنها مواردی وجود دارد...
اما این موضوع نیز اعتراض خانم دکتر سلطانی، فعال حوزه اوتیسم را باعث شد. وی گفت: آقای تجریشی، شما نمیتوانید؛ بهلحاظ منطقی نمیتوانید بگویید من بهعنوان دولت میخواهم مشکلات حوزه اتیسم را بشنوم، ولی این قسمتش را نمیخواهم بشنوم! این منازعات، زمینهساز بخشی از مشکلات ما هستند.
در بخش دیگری از صحبتها، سلطانی تاکید کرد: چرا این افراد (اعضای انجمن اتیسم ایران) اینجا نشستهاند؟ این افراد "مجرم" هستند. دادستان علیه اینها اعلام جرم کرده است. اعلام جرم دادستان با شکایت کربلایی علی سر خیابان فرق دارد. دادستان وقتی اعلام جرم میکند که تخلف برای او محرز شده باشد. این برنامه اقدام را من دستشکسته نوشتهام؛ ولی این افراد به خودشان و مدیرانشان یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون تومان بابت آن پاداش دادهاند.
سلطانی در بخش دیگری، ادامه داد: کاری پیش آمد، من چند دقیقه بیرون بودم. شنیدم اسم من اینجا _توسط مدیرعامل انجمن اتیسم ایران_ برده شده است. من دکتر سلطانی، "عزیز" هیچکس نیستم. این افراد جلوی روی بقیه یکطور رفتار میکنند و پشت صحنه طور دیگر. اینجا دکتر سلطانی عزیز هستیم، ولی سر صبح، وکلایشان زنگ میزنند و تهدید میکنند که دردنامهای را که بهعنوان شهروند به دادستان نوشتهای پس بگیر، وگرنه علیهات شکایت میکنیم.
خانم رسولی نیز گفت: این انجمن ید طولایی در تهدید سایر انجمنها دارد. تخصصشان همین کار است. چند نفر از مادرانی که فرزندشان در مرکز ما بود را نیز تهدید کردهاند.
اکنون مطرح شدن موضوع در این نشست از سوی یکی از فعالان حوزه اوتیسم، و طرح انتقادهای تند و تیز از آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ هرچند برای اعلام جزئیات پرونده، عنوان اتهام و مراحل رسیدگی، همچنان باید منتظر اعلام رسمی مرجع قضایی ذیصلاح بود.
شکایت اخیر انجمن علیه «تابناک»
موضوع عملکرد انجمن اتیسم از مدتها پیش از این در رسانهها مطرح شده بود. اما انجمن اتیسم بعد از گذشت مدت زمان زیادی از آغاز انتشار گزارشها و مطالب در «تابناک» درباره برخی مسائل مرتبط با عملکرد این انجمن، اخیرا از این رسانه شکایت کرد. «تابناک» نیز ضمن دفاع از عملکرد خود، مستندات و توضیحات لازم درباره مطالب منتشرشده را در اختیار مرجع قضایی قرار داد.
اکنون طرح موضوع ورود دادستانی به پرونده، آن هم در یک نشست رسمی با حضور مسئولان دولتی و نمایندگان جامعه مدنی، بار دیگر این موضوع را در کانون توجه قرار داده است.
پیشنهاد نصب دوربین در فضاهای درمانی
نیایش شاهین، فعال حوزه اوتیسم، نیز درباره آسیبپذیری افراد دارای اوتیسم در برابر رفتارهای نادرست و خشونت احتمالی در برخی مراکز هشدار داد و بر افزایش نظارت بر مراکز درمانی تأکید کرد.
او پیشنهاد نصب دوربین در فضاهای درمانی فاقد دوربین را مطرح کرد تا به گفته وی، از حقوق افراد دارای اوتیسم و همچنین حقوق درمانگران صیانت شود.