وزارت حمل و نقل دولت انصارالله یمن ضمن اشاره به عبور ۱۹۸ کشتی از تنگه باب المندب طی ۵ روز اعلام کرد که عبور از این تنگه به استثنای کشتی‌های عربستانی ادامه دارد.

به گزارش تابناک، وزارت حمل و نقل دولت انصارالله یمن روز دوشنبه از عبور ۱۹۸ کشتی تجاری از طریق تنگه باب المندب طی ۵ روز خبر داد.

این وزارتخانه با تاکید بر تداوم دریانوردی و عبور عادی شناورها از طریق تنگه استراتژیک باب المندب خاطرنشان کرد برخی کشتی‌ها به دلیل توقف دستگاه‌های ردیابی در رادار نشان داده نمی‌شوند در نتیجه آمار فعلی بالاتر است.

وزارت حمل‌ونقل یمن با اعلام اینکه به تلاش‌های نظارتی و تبادل داده‌ها برای تضمین کشتیرانی بین‌المللی در تنگه باب‌المندب ادامه می‌دهد، گفت که کشتیرانی بین‌المللی و زنجیره‌های تأمین جهانی از طریق مسیر دریایی باب‌ المندب به استثنای کشتی‌های عربستان سعودی ادامه دارد.

وزارت حمل‌ونقل یمن تأکید کرد که تردد دریایی در تنگه باب‌ المندب برای تمامی کشتی‌های بین‌المللی امن است و تنها کشتی‌های وابسته به نظام سعودی از این امر مستثنی هستند.

منبع: ایسنا