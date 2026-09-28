ایران در واکنش به ادعای مطرح‌شده درباره بمب گذاری فرفورد، هرگونه ارتباط با پنج مظنون بازداشت‌شده را رد و این روایت‌ها را محکوم کرد.

به گزارش تابناک؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن امروز (دوشنبه) ششم مهرماه در بیانیه‌ای گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و مطالب منتشر شده مبنی بر ارتباط ایران با دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی فرفورد در انگلیس را رد کرده و این گونه اقدامات را شدیداً محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن گمانه‌زنی‌های بی‌اساس و مغرضانه اخیر از سوی برخی افراد و رسانه‌های انگلیسی درباره مرتبط کردن ایران با دستگیری پنج مظنون در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد را با قاطعیت رد کرده و آن را شدیداً محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید: انتشار چنین گمانه‌زنی‌های ساختگی به خصوص در پی اقدامات تجاوزکارانه و مجرمانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه مردم ایران، هیچ هدفی جز دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در انگلیس را دنبال نمی‌کند.

در این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای انجام اقدامات حقوقی مقتضی و ضروری به منظور صیانت از حقوق و منافع کشور و مردم ایران در واکنش به روایت‌های رسانه‌ای گمراه کننده و مخرب محفوظ می‌دارد.

پلیس انگلیس دیروز از کشف مواد منفجره در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد در گلاسترشر خبر داد. براساس اعلام پلیس انگلیس یک تیم خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش در حال بررسی سه خودرو در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد در گلاسترشر است و خانه‌های روستای ولفورد در مجاورت این پایگاه تخلیه شده‌اند.

پلیس انگلیس همچنین امروز اعلام کرد که ۵ مردی که در ارتباط با طرح مشکوک بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد بازداشت شدند، همگی اهل لندن هستند.

روز گذشته رسانه‌های انگلیس مدعی شدند پلیس این کشور در حال بررسی ارتباط ادعایی این حادثه با ایران است.

منبع: فارس