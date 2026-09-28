زمان بازگشایی فرودگاه نجف برای پروازهای ایران اعلام شد

به گزارش تابناک؛ یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران گفت: فرودگاه نجف طی ۲۴ ساعت آینده به روی پروازهای ایران بازگشایی خواهد شد.

شنبه یاسر الحجاج، سفیر عراق در ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی عراق اعلام کرده بود که دولت عراق به رایزنی‌ها و تماس‌های فشرده خود برای بازگرداندن روند پرواز‌ها میان عراق و ایران به وضعیت عادی ادامه می‌دهد.

وی توقف پرواز‌ها میان دو کشور را شرایطی موقت و گذرا دانسته و تأکید کرده بود که این وضعیت به هیچ وجه بر عمق روابط تاریخی و پیوند‌های مستحکم میان دو کشور و دو ملت همسایه تأثیر نمی‌گذارد.

الحجاج گفته بود که دولت عراق به تلاش‌های خود برای عبور از این شرایط و بازگرداندن پرواز‌ها به وضعیت عادی در سریع‌ترین زمان ممکن ادامه می‌دهد.

منبع: ایسنا