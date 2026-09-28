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مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در نیویورک

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که میانجی‌ها امروز یا فردا در نیویورک، دیدارهای جداگانه‌ای با نمایندگان ایران و آمریکا برگزار خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۹۵
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مذاکرات ایران .و آمریکا

 

به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در نیویورک می‎ماند تا مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را احیا کند.

رویترز به نقل از منبع آگاه اعلام کرد: میانجی‌ها امروز یا فردا در نیویورک، مذاکرات جداگانه‌ای با آمریکا و ایران برگزار خواهند کرد.

عباس عراقچی و میانجی‌ها در نیویورک می‌ماند تا مذاکرات را احیا کنند.

مذاکرات در نیویورک بر نسخه‌ای اصلاح‌شده از آخرین پیشنهاد ایران متمرکز خواهد بود.

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مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا میانجی نیویورک عباس عراقچی
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