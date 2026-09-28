مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در نیویورک

رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که میانجی‌ها امروز یا فردا در نیویورک، دیدارهای جداگانه‌ای با نمایندگان ایران و آمریکا برگزار خواهند کرد.