مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در نیویورک
رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که میانجیها امروز یا فردا در نیویورک، دیدارهای جداگانهای با نمایندگان ایران و آمریکا برگزار خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۹۵| |
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به گزارش تابناک؛ عباس عراقچی در نیویورک میماند تا مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را احیا کند.
رویترز به نقل از منبع آگاه اعلام کرد: میانجیها امروز یا فردا در نیویورک، مذاکرات جداگانهای با آمریکا و ایران برگزار خواهند کرد.
عباس عراقچی و میانجیها در نیویورک میماند تا مذاکرات را احیا کنند.
مذاکرات در نیویورک بر نسخهای اصلاحشده از آخرین پیشنهاد ایران متمرکز خواهد بود.
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