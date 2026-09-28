افشای هدف نتانیاهو از سفر به امارات
به گزارش تابناک؛ هدف نتانیاهو از سفر به امارات، گفتوگو درباره «تهدید ایران» و تنشهای منطقه عنوان شد.
روزنامه تایمز اسرائیل و شبکه ۱۲ این رژیم اذعان کردهاند که بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه به صورت محرمانه به ابوظبی سفر کرده تا از محمد بن زاید، رئیس امارات، بخواهد بر حقایق پشت پرده در مورد حمله ۷ اکتبر سرپوش بگذارد. پیشتر اخباری منتشر شده بود که نشان میداد امارات قبل از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل نسبت به تهدید قریبالوقوع حماس هشدار داده بود.
به گفته منابع مطلع، نتانیاهو روز گذشته در امارات، دیداری ۶ ساعته با بن زاید داشته و مسئله تنشهای منطقهای و «تهدید ایران» از جمله مهمترین محورهای این گفتوگو بوده است. رئیس موساد و رئیس شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی هم در این سفر حضور داشتهاند.
وزارت خارجه امارات از اظهارنظر درباره گزارشهای مربوط به این نشست خودداری کرده، اما گفته «خطوط ارتباطی باز و مستقیمی» با اسرائیل دارد و «تمام اطلاعات مرتبط» را به اشتراک میگذارد. حمله ۷ اکتبر حماس به اسرائیل از سوی بسیاری از کارشناسان «یک شکست استراتژیک» برای رژیم صهیونیستی توصیف شده است؛ شکستی که بر دوران سیاسی نتانیاهو هم سایه انداخته و او را در مرکز انتقادات قرار داده است.
اکنون با فاش شدن اطلاع قبلی نتانیاهو از تدارک حماس برای حمله، شرایط برای این نخستوزیر، آن هم پیش از برگزاری انتخابات نخستوزیری اسرائیل، به شدت وخیم شده است.
علاوه بر این، بر اساس اخبار منتشرشده، مصریها نیز ۴۸ ساعت پیش از حمله حماس در مورد این حملات به نتانیاهو هشدار داده بودند، اما باز هم نخستوزیر اسرائیل به این هشدارها بیتوجهی کرده است.
منبع: فارس