پشت پرده ممنوعیت ورود کالای ایرانی به عراق / مذاکرات پروازی با عراق به کجا رسید؟

خبر ممنوعیت کالاهای ایرانی در عراق، بازار را ملتهب کرده بود؛ اما رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق پرده از یک خبر بزرگ برداشت که در ادامه گفتگو می خوانید.

در پی شنیده‌هایی مبنی بر ممنوعیت ورود کالا‌های ایرانی به عراق به بهانه‌ فشار‌های آمریکا، برای بررسی صحت این موضوع و روشن شدن وضعیت تجارت دو کشور، خبرنگار اقتصادی تابناک با یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت‌وگویی کرد که در ادامه، مشروح آن را می‌خوانید.

یحیی آل اسحاق درمورد ممنوعیت کالا‌های ایرانی به عراق صراحتاً این خبر را تکذیب کرد و گفت: این موضوع را نفی می‌کنم؛ این‌طور نیست که واردات کالا‌های ایرانی ممنوع شده باشد و جریان تجارت در جریان است و این خبر صحت ندارد. همچنین به گفته‌ی او، برخلاف شایعات منتشرشده، هیچ‌گونه ممنوعیتی برای ورود کالا‌های ایرانی به عراق وجود ندارد و تجارت میان دو کشور به روال عادی ادامه دارد.

پیش تر تابناک در گزارشی با عنوان پشت پرده مسدودی مرز شلمچه و چذابه / چه سود و ضرری در پس بسته شدن مرزهای عراق است؟ به موضوع اینکه دولت عراق از مرزهای استراتژیک شلمچه و چذابه را مسدود کرده و پروازهای بصره به ایران را به حالت تعلیق درآورده است پرداخته بود و اهمیت بسته شدن مرزها و ضرری که متوجه بازرگانان می شود را گوشزد کرده بود.

پرواز کدام خطوط هوایی برای تجار برقرار است؟

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به سوالی درباره‌ وضعیت پرواز‌ها گفت: برقراری پرواز‌ها در حال مذاکره است و به احتمال زیاد باز خواهد شد، اما در حال حاضر، پرواز‌ها به کشور‌های مختلف مانند امارات و عمان، ترکیه، مالزی برقرار است.

او درباره بسته شدن پرواز نجف گفت: پرواز نجف یکی دو روزی بسته بود، اما اکنون مجددا برقرار شده و اکنون باز است و احتمال زیاد که همگی باز شوند و پرواز بغداد نیز در حال مذاکره است که به احتمال قوی باز می‌شود.

پشت پرده بازار عراق، چه خبر است؟

آل اسحاق درخصوص وضعیت تجارت با عراق، با اشاره به اینکه ایران دومین صادرکننده‌ی این کشور است گفت: ما باید وظیفه‌ی خودمان را انجام دهیم؛ وضعیت بد نیست و آینده‌دار است، اما کانال‌های خبری درست نمی‌گویند؛ این‌طور نیست که تجارت با عراق متوقف شده باشد.

او در ادامه، موانع موجود را ناشی از شرایط روز دانست و افزود «مشکلاتی وجود دارد، اما این مشکلات به‌خاطر شرایط جنگی و وضعیت روز است و عراقی‌ها هم مشکلات خودشان را دارند و در حال اصلاح قوانین گمرکی‌شان هستند اما برنامه‌هایی دارند و شرایط روز هم بر آنها اثر می‌گذارد اما به‌طور کلی، تجارت ما برقرار است و کار به خوبی انجام می‌شود، هرچند موانعی وجود دارد.

آل اسحاق در پاسخ به پرسش درباره‌ی مسیر صادرات کالا، این عضو اتاق بازرگانی اعلام کرد که صادرات عمدتاً زمینی و با کامیون انجام می‌شود. برای صادرات کالا، عمدتاً زمینی است؛ عمدتاً با کامیون. ما هزار و چهارصد کیلومتر مرز داریم و از ده‌ها مرز تردد و صادرات انجام می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق تأکید کرد: هیچ مشکل خاصی برای صادرات وجود ندارد و اینکه اعلام می‌شود موانعی وجود دارد یا نمی‌توانیم واردات انجام دهیم، صحیح نیست بلکه تجارت در جریان است.