پشت پرده مسدودی مرز شلمچه و چذابه / چه سود و ضرری در پس بسته شدن مرزهای عراق است؟

دولت عراق از بامداد امروز مرزهای استراتژیک شلمچه و چذابه را مسدود کرده و پروازهای بصره به ایران را به حالت تعلیق درآورده است این در حالی که شلمچه به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی دو کشور شناخته می‌شود، اکنون صادرکنندگان ایرانی با بحران توقف کالاهای فسادپذیر و کاهش درآمد ارزی مواجهند .

یک حادثه امنیتی، مهم‌ترین مسیر زمینی تجارت ایران و عراق را به تعلیق درآورده و نگرانی صادرکنندگان کالاهای فسادپذیر را برانگیخته است. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق به خبرنگار اقتصادی تابناک از پیگیری‌های فوری اتاق بازرگانی خبر می‌دهد اما سوال این است که آیا این‌بار هم مشکل با یک پیگیری ساده حل خواهد شد یا شاهد طولانی شدن بحران هستیم؟

براساس اخباری که از بامداد امروز و در پی یک حادثه امنیتی رخ داده است، دولت عراق به صورت موقت مرزهای شلمچه و چذابه را مسدود کرده و بصره پروازهای خود به ایران را به حالت تعلیق درآورده است این درحالی است که گذرگاه شلمچه در شرق استان بصره واقع شده و یکی از مهمترین گذرگاه‌های زمینی است که عراق و ایران را به هم متصل می‌کند.

یحیی آل اسحاق، رئیس کمیسیون مشترک اتاق بازرگانی ایران و عراق، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تابناک درباره ابعاد این موضوع و پیامدهای اقتصادی آن توضیحاتی ارائه کرد و با بیان اینکه این مشکل باید هرچه سریع‌تر حل شود گفت: با توجه به روابط و مناسبات موجود میان ایران و عراق، این اختلال کوتاه‌مدت است اما نباید این اتفاق را دست‌کم گرفت.

او با اشاره به اینکه بخش عمده کالاهای مبادله‌ای از این دو مرز را محصولات غذایی و کالاهای فسادپذیر تشکیل می‌دهند، هشدار داد : توقف چند روزه، به فساد و از بین رفتن این محموله‌ها منجر شده و ضرر سنگینی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان وارد می‌کند.

جواب عجیب رئیس اتاق مشترک ایران و عراق !

رئیس کمیسیون مشترک اتاق ایران و عراق در تشریح آثار این وضعیت بر بازار داخلی گفت: در صورت تداوم بسته بودن مرزها، قیمت کالاها در داخل کشور ارزان‌تر خواهد شد، زیرا محموله‌ای که قرار بود صادر شود در بازار داخلی باقی می‌ماند و عرضه افزایش می‌یابد.

آل اسحاق تأکید کرد : این وضعیت از نظر مراودات تجاری اثرات منفی قطعی دارد و آن را «مشکلی دوطرفه» توصیف کرد که از یک سو صادرکنندگان با توقف فروش مواجه می‌شوند و از سوی دیگر درآمد ارزی کشور کاهش می‌یابد.

او با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته، از پیگیری جدی اتاق بازرگانی برای حل موضوع خبر داد و گفت: این اولین بار نیست که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و تجربه نشان داده است که با پیگیری‌ها، مشکل حل می‌شود. به گفته وی، مسیرهای جایگزین نیز برای جلوگیری از توقف کامل تجارت در نظر گرفته شده است.