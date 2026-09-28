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جهش شاخص بورس همسو با رشد دلار/ سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به صندوق‌ طلا رسید

شاخص کل بورس در جریان معاملات سومین روز هفته، با ۱۸۵ هزار و ۱۹۷ واحد افزایش به ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار واحد رسید. این بازدهی ۲.۵۵ درصدی، همزمان با رشد ۳۰ هزار واحدی شاخص قیمت وزنی-ارزشی و افزایش ۴۴ هزار واحدی شاخص کل هم‌وزن ثبت شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۷۷
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بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ در سومین روز از هفته جاری، بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص ها بود؛ به‌طوری که شاخص کل با رشد ۱۸۵ هزار و ۱۹۷ واحدی به سطح ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار واحد رسید. این بازدهی ۲.۵۵ درصدی شاخص کل در حالی به ثبت رسید که شاخص قیمت وزنی ارزشی نیز با افزایشی بیش از ۳۰ هزار واحدی به سطح ۱ میلیون و ۲۳۳ هزار واحد دست یافت و شاخص کل هم وزن نیز با رشدی بیش از ۴۴ هزار واحدی، در سطح ۲ میلیون و ۵ هزار واحد جای گرفت.

سبزپوشی ۹۰ درصد نمادهای بورسی

بررسی جزئیات معاملات امروز نشان می‌دهد که بیش از ۷۵۸ هزار معامله به ارزشی بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان انجام شده و ارزش کل بورس تهران در پایان ششمین روز پاییز به بیش از ۲۵ هزار همت، معادل ۱.۵۶ میلیارد دلار رسیده است. وضعیت سفارشات در تابلوی معاملات نیز گویای سنگینی کفه خریداران است؛ به‌گونه‌ای که ارزش سفارشات خرید به ۱۱.۸ همت رسید، در حالی که ارزش سفارشات فروش تنها ۵۷۴ میلیارد تومان بود. این فضای مثبت بر کلیت بازار حاکم بود، به‌طوری که ۹۰ درصد نمادها، معادل ۸۵۸ نماد، مثبت بسته شدند و تنها ۱۰ درصد، یعنی ۹۸ نماد، منفی بودند و در این میان، ۷۰۳ نماد بورسی توانستند بازدهی مثبت ۲ تا ۳ درصد را ثبت کنند.

ورود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به بازار

در حوزه نقدینگی، امروز شاهد ورود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پول به معاملات خرد بودیم، در حالی که ۴ هزار میلیارد تومان از صندوق درآمد ثابت خارج شد.

بیش از سه هزار میلیارد تومان راهی صندوق طلا شد

در تفکیک گروه‌ها، بیشترین ورود پول به گروه صندوق طلا با ۳.۳ همت، گروه فلزات با ۷۷۰ میلیارد تومان و گروه دارویی با ۶۲۱ میلیارد تومان اختصاص داشت و نمادهای فولاد، کگل، فخوز، سینرژی و صبا بیشترین ورود پول حقیقی را به خود اختصاص دادند.

نمادهایی با بیشترین خروج پول

در مقابل، گروه صندوق درآمد ثابت با خروج ۴ همت، صندوق اهرمی با خروج ۱۱۴ میلیارد تومان، گروه بیمه با ۳۴ میلیارد تومان و گروه لاستیک با ۱۸ میلیارد تومان بیشترین خروج پول را تجربه کردند که نمادهای نوری، پالایش و اروند در این لیست پیشتاز بودند.

 

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شاخص کل بورس بازار سرمایه سهامداران بازدهی بورس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
سهام بخرید صلح بشه شاخص کل 12-13میلیون یادتون باشه این روز
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
0
پاسخ
حالاخوشحال باشیم که قیمت دلاربالامیره و شاخص بورس هم بااون رشدمیکنه؟
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