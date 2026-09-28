۹ برابر شدن میزان آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ آب دریاچه ارومیه ۹ برابر شد. مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، اظهار کرد: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.

وی از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و ادامه داد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.

طبق گفته رستگاری، ‌تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.

منبع: فارس