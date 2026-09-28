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آب دریاچه ارومیه ۹ برابر شد

۹ برابر شدن میزان آب دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۳۷۳
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1152 بازدید
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۴
دریاچه ارومیه

به گزارش تابناک؛ آب دریاچه ارومیه ۹ برابر شد. مجید رستگاری مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه حجم آب دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون متر مکعب رسیده است، اظهار کرد: این میزان در سال گذشته کمتر از ۲۸۰ میلیون متر مکعب بود.

وی از افزایش یک هزار و ۴۶۵ کیلومتر مربعی پهنه آبی دریاچه خبر داد و ادامه داد: مساحت پهنه آبی نگین فیروزه‌ای ایران به یک هزار و ۹۴۶ کلومتر مربع رسیده است.

طبق گفته رستگاری، ‌تراز دریاچه ارومیه به یک هزار و ۲۷۰ متر و ۵۸ سانتی‌متر رسیده که بیش از یک متر نسبت به پارسال افزایش داشته است.

منبع: فارس

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دریاچه ارومیه آب دریاچه ارومیه مجید رستگاری
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۴
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
6
پاسخ
خدا را شکر
پیلا پیلا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
3
پاسخ
خدا رو شکر. فکر کنم بیشتر هم بشه با بارشهای پیش بینی شده پاییز.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
1
7
پاسخ
مگه خدا به دادمون برسه مسئولین سرگرم رانت خواری هستند
ناشناس
|
Turkiye
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
2
پاسخ
تصویر دریاچه ارومیه اس؟ اگر آره مربوط به چه سالی هست.
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